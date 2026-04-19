Αποθέωση Μπαρτζώκα σε Παπανικολάου: «Τα 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό είναι 1.500 σε άλλη ομάδα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 92-81 για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι και στη κορυφή της βαθμολογίας, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Στο σημερινό παιχνίδι (19/4) ο Κώστας Παπανικολάου συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! 🔴⚪️



Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές - ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα! 👏



— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολίασει το ιστορικό επίτευγμα των συμμετοχών του αρχηγού των Πειραιωτών, αλλά και την εικόνα της ομάδας του απέναντι στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης.

Αναφέρθηκε επίσης στην προετοίμασια για τα playoffs της Euroleague και στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα Λιόσια (25/4, 18:00) και στο κατά πόσο θα μπορούσε να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Για το παιχνίδι με τον Άρη:«Το τελευταίο παιχνίδι εδώ για την κανονική περίοδο. Θέλαμε να το κερδίσουμε και να έχουμε μεγαλύτερη ένταση αμυντικά πράγμα που δεν κάναμε. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν πολύς σε ένα διαδικαστικό παιχνίδι. Τα παιδιά και οι οικογένειες χάρηκαν το ματς και βοήθησε και ο Άρης σε αυτό. Τώρα έχουμε μία εβδομάδα χωρίς παιχνίδι και πρέπει να δουλέψουμε και να μείνουμε υγιείς και συγκεντρωμένοι για τα playoffs»

Για το ματς με την ΑΕΚ και τα playoffs: «Να δούμε πρώτα ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα με την ΑΕΚ όταν θα παίξουμε με ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σχετίζονται αυτά. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και να μοιράσουμε το χρόνο. Οι προπονήσεις θα είναι σημαντικές.»

Για τον Παπανικολάου: «Τεράστιο επίτευγμα για τον οργανισμό και είμαστε περήφανοι. Τα 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό είναι 1.500 με άλλη ομάδα γιατί η πίεση που έχει ο συγκεκριμένος σύλλογος που δεν έχει δικαίωμα να χάσει σημαίνει ότι έχεις κούραση. Του εύχομαι να τα πολλαπλασιάσει τα παιχνίδια και να είναι υγιής. Είμαι και εγώ οκτώ - εννιά χρόνια στον Ολυμπιακό και έχω ζήσει πολλά μαζί του»