«Απόβαση» 300 φοιτητών στη Θεσσαλονίκη – Πότε ξεκινά το 23ο ThessISMUN

Με τη συμμετοχή 300 φοιτητών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού θα πραγματοποιηθεί (12-19/4) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 23ο διεθνές συνέδριο προσομοίωσης των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, Thessaloniki International Student Model United Nations, γνωστό ως ThessISMUN (www.thessismun.org).

Το Συνέδριο είναι μια άσκηση προσομοίωσης της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και οργάνων Περιφερειακών Οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες συζητούν επίκαιρα θέματα των διεθνών θεσμών, όπως ζητήματα διεθνούς δικαίου και διεθνούς πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

