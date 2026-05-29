Απόβαση Celebrities στη Μύκονο: Tο καλοκαίρι ξεκινά του Αγίου Πνεύματος

Το καλοκαιρινό τριήμερο που τιμούν όλοι, του Αγίου Πνεύματος, είναι εδώ και μαζί του μπαίνει στο επίκεντρο και η Μύκονος. Οι celebrities της ελληνικής showbiz αλλά και γνωστά πρόσωπα των social media, της τηλεόρασης και της κοσμικής ζωής έφτιαξαν βαλίτσες για το αγαπημένο νησί τους. Πολυτελή ξενοδοχεία, διάσημα beach bars και βραδινά parties αναμένεται να γεμίσουν με όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν την πρώτη glam απόδραση της χρονιάς.

Κάποιοι είναι ήδη εκεί για να απολαύσουν το νησί μία δυο μέρες πριν την απόβαση.

Τάνια Μπρεάζου-Γιώργος Αμούτζας

Η Μύκονος βρίσκεται και επίσημα σε summer mode και τα σημεία του απόλυτου κοσμικού ενδιαφέροντος είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους επισκέπτες.

Το NAMMOS Mykonos, το απόλυτο celebrity hotspot στην Ψαρρού, το SantAnna Mykonos με τα γνωστά του pool parties., το Tropicana Beach Bar - Restaurant , που διοργανώνει δυνατά πάρτι στην παραλία Paradise, το Super Paradise Beach Club και βέβαια ο Scorpios, με τα μουσικά του events και τα απογευματινά sunset rituals διάσημα σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη κρατήσεις εδώ και μέρες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Το σταθερό σημείο αναφοράς στον χάρτη της κοσμοπολίτικης Μυκόνου, το Principote beach club στην παραλία του Πανόρμου, ξεκίνησε την λειτουργία του στα μέσα του Μαΐου, με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να το επισκέπτεται δέκα μέρες πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.



H Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Principote

Τα Sunset Parties του Alemagou ξεκινούν στη Φτελιά με παγκοσμίου φήμης DJs και τους Έλληνες και ξένους celebrities να μοιράζονται εκεί και στον Scorpio.

Ο Άρης Σοϊλέδης και ο Αντώνης Γονίδης

Το 2026, όμως, έχει και τα μεγάλα του openings. Έρχονται με μεγάλες υποσχέσεις για πολυτελείς μέρες και νύχτες.

Το Lío Mykonos της Ίμπιζα, το γνωστό καμπαρέ κλαμπ, ανοίγει στο νησί στην καρδιά της Χώρας στα Τρία Πηγάδια. με τολμηρές παραστάσεις, εκρηκτικά dinner shows και καμία βραδιά ίδια με την προηγούμενη.

Το Beefbar, που γεννήθηκε στο Μονακό και είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο, ανοίγει τις πόρτες του στην παραλία του Αγίου Ιωάννη, μέσα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Bill & Coo Coast.

Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου θα ανοίξει τις πόρτες του και το διάσημο εστιατόριο Zuma, που στεγάζεται μέσα στο πολυτελές ξενοδοχείο Cavo Tagoo, στην περιοχή Ταγού.

Κεντρικό event για τη Μύκονο, εκεί που θα βρεθούν πολλά γνωστοί άνθρωποι της τηλεόρασης, του αθλητισμού, της κοσμικής ζωής και του μόντελινγκ, είναι αυτό του οίκου Agent Provocateur το Σάββατο 30 Μαίου, στην περιοχή της Χώρας, όπου ανοίγει το πρώτο φυσικό κατάστημα στην Ελλάδα με ένα μεγάλο πάρτι. Ο μετρ των PR, Χάρης Σιανίδης, θα συγκεντρώσει στη Μύκονο πρόσωπα που λατρεύουν οι φωτογράφοι. Το παρών ανάμεσα σε άλλους αναμένεται να δώσουν οι Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Μαρίνα Βερνίκου, Ιωάννα Τούνη, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Στιβ Μιλάτος, κ.α.

Κεντρική φωτογραφία: Visitgreece.gr- Mykonos.gr/ Municipality of Mykonos