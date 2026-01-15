«Απόβαση» ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία μετά την άκαρπη συνάντηση της Ουάσιγκτον

Ευρωπαϊκά στρατεύματα έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στη Γροιλανδία σήμερα Πέμπτη (15/1), λίγες ώρες μετά τη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση με Ρούμπιο και Τζέι Ντι Βανς δεν κατάφερε να επιλύσει αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε «θεμελιώδη διαφωνία» σχετικά με το πλούσιο σε ορυκτά νησί της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το Euronews, η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν την Τετάρτη (14/1) ότι θα αναπτύξουν στρατιωτικό προσωπικό στο πλαίσιο μιας αποστολής αναγνώρισης στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ.

Φωτό: Reuters

Γερμανία και Γαλλία ήδη στο νησί

Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η αποστολή αναγνώρισης στη Γροιλανδία από πολλά ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στοχεύει «στη διερεύνηση επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας υπό το φως των ρωσικών και κινεζικών απειλών στην Αρκτική».

Μια ομάδα αναγνώρισης «Bundeswehr» του γερμανικού στρατού με 13 μέλη, θα αναπτυχθεί στο Νουούκ από την Πέμπτη έως την Κυριακή κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ανέφερε το υπουργείο.

Εικόνα από την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ / EPA/Mads Claus Rasmussen)

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα στείλει σύντομα περισσότερες δυνάμεις «χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες» για να συμμετάσχουν στη στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία.

«Μια πρώτη ομάδα Γάλλων στρατιωτικών βρίσκεται ήδη επί τόπου και θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια μέσα», δήλωσε ο Μακρόν στα στρατεύματα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την έναρξη της νέας χρονιάς.

«Οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να είναι περισσότερο παρόντες στη Γροιλανδία από σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες στρατιωτικές πτήσεις και πλοία», δήλωσε, από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, προσθέτοντας ότι θα διεξάγουν «εκπαίδευση».

Φωτό: Reuters

«Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε»

Η ανάπτυξη των στρατευμάτων ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα που οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, μιλώντας μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ «δεν είναι καθόλου απαραίτητη».

Φωτό: Reuters

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος έχει αυτή την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ στους δημοσιογράφους. «Επομένως, εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά συμφωνούμε επίσης ότι διαφωνούμε», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιδίωξή του αναλάβει τον έλεγχο της αυτόνομης δανικής επικράτειας, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση»

Μιλώντας μετά τη συνάντηση στην οποία δεν παρευρέθηκε, ο Τραμπ για πρώτη φορά φάνηκε περισσότερο διαλλακτικός για τη Γροιλανδία, αναγνωρίζοντας τα συμφέροντα της Δανίας, ενώ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι δεν αποκλείει καμία επιλογή.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τη Δανία και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα. Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση», επισήμανε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Δανία δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, εάν η Ρωσία ή η Κίνα επιδίωκαν να καταλάβουν τη Γροιλανδία. «Υπάρχουν όλα όσα μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε, μετά την αμερικανική επιχείρηση αρπαγής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου.

Πάντως η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη (15/1) ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν δηλώσει ποτέ ότι έχουν σχέδια να καταλάβουν τη Γροιλανδία.