Απόβαση του «Emily in Paris» στη Μύκονο: Το νησί μετατράπηκε σε πλατό - Δείτε βίντεο

Η παγκοσμίου φήμης σειρά του Netflix «Emily in Paris» βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην παραλία του Αγίου Σώστη, όπου στήθηκε μια μεγάλη παραγωγή με δεκάδες συντελεστές και βοηθητικούς ηθοποιούς.

Όπως αποτυπώνουν τα πλάνα από το νησί που μεταδίδει το MykonosLiveTV, η πρωταγωνίστρια, Lily Collins, προετοιμάζεται για τις πρώτες σκηνές της κάτω από ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες, με μέλη της παραγωγής να φροντίζουν για την προστασία της από τον ήλιο και την περιοχή να έχει αποκλειστεί πλήρως για λόγους ασφαλείας.

Στη Χώρα της Μυκόνου έχουν διαμορφωθεί ειδικά σκηνικά για τις ανάγκες της σειράς, με έναν χώρο απέναντι από τους Μύλους της Αλευκάντρας να έχει μετατραπεί σε σκηνικό που θυμίζει υπαίθρια αγορά, με πάγκους και αντικείμενα παραγωγής να δίνουν το απαραίτητο «παριζιάνικο» ύφος.

Τα γυρίσματα δεν θα περιοριστούν μόνο σε ένα σημείο του νησιού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται επιπλέον τοποθεσίες και γνωστά σημεία διασκέδασης της Μυκόνου για επόμενες σκηνές της σειράς.

Παράλληλα, στην περιοχή Αργυραινά έχει στηθεί ο βασικός πυρήνας της παραγωγής, με σκηνές, χώρους μακιγιάζ και ενδυματολογικό εξοπλισμό, ενώ η πρόσβαση παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη και τα μέτρα ασφαλείας ιδιαίτερα ενισχυμένα, λόγω της μεγάλης κλίμακας του project.