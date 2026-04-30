Αποβλήθηκε ο Τζέιμς στο Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό - Έξαλλος έκανε χειρονομίες στους διαιτητές

Η τρομερή εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό στο ΣΕΦ φαίνεται να δημιούργησε εκνευρισμό στους Γάλλους και τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποβλήθηκε.

Ο Αμερικάνος γκάρντ ήταν έξαλλος και με τους διαιτητές, με αποτέλεσμα να αποβληθεί νωρίς, πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κάνοντας μάλιστα και διάφορες χειρονομίες με τα χέρια του, εννοώντας πως χρηματίστηκαν.