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Στο εμφατικό 6-2 του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο προπονητής του «Γηραιού», Βάλτερ Ματσάρι, είδε κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Αυτό συνέβη αμέσως μετά την αποβολή του Εουγκένιο Σένα, του άμεσου συνεργάτη του Ιταλού τεχνικού. Πόσες φορές έχει συμβεί όμως μετά τον βοηθό να αποβληθεί και ο προπονητής; Η απάντηση είναι δύο και είναι «κιτρινόμαυρες».

1. Βόλος – ΑΕΚ (1 Μαρτίου 2026)

Προπονητής και βοηθός της ίδιας ομάδας

Μάρκο Νίκολιτς: Προπονητής της ΑΕΚ.

Προπονητής της ΑΕΚ. Δημήτρης Ναλιτζής: Βοηθός προπονητή της ΑΕΚ.

Ο Ναλιτζής αποβλήθηκε πρώτος με απευθείας κόκκινη, λόγω έντονων διαμαρτυριών για την ανάκληση πέναλτι μέσω VAR. Λίγο αργότερα αποβλήθηκε και ο Νίκολιτς.

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2. Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13 Απριλίου 2025)

Προπονητής και βοηθός της ίδιας ομάδας

Ματίας Αλμέιδα: Προπονητής της ΑΕΚ.

Προπονητής της ΑΕΚ. Ντάνιελ Βέγκα: Βοηθός προπονητή της ΑΕΚ.

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Μετά τη λήξη του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο διαιτητής Κολόμπο έδειξε κόκκινη κάρτα και στους δύο.