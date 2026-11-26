Η Apple ετοιμάζει νέα κόκκινα προϊόντα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg. Η πρώτη Δευτέρα του Δεκεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, φέρεται να είναι η πιθανή ημερομηνία παρουσίασης.

Ποια προϊόντα αφορά

Οι κόκκινες επιλογές θα αφορούν το HomePod mini 2 και τα AirPods Max 2, δύο προϊόντα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Το HomePod mini 2 φέρεται να έχει εξ ολοκλήρου κόκκινο υφασμάτινο εξωτερικό πλέγμα, ενώ από την άλλη στα AirPods Max 2 το κόκκινο χρώμα θα περιορίζεται στο Digital Crown. Τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι ασημί, με λευκά ακουστικά και λευκό headband.

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Σύμφωνα με τον Gurman, η Apple δουλεύει και σε κόκκινο AirPods Wrist Strap και σε κόκκινο Watch Sport Band, με τα δύο αυτά προϊόντα να είναι πιθανό να κάνουν πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα. Η Apple συνεργάζεται με τον οργανισμό (Red), τον οποίο συν-ίδρυσε ο τραγουδιστής των U2, Bono, από το 2006. Έχει διαθέσει μέρος των εσόδων από τα προϊόντα (Product) Red στο Global Fund, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος δωρεών Apple Pay και είναι γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει νέο hardware (Product) Red εδώ και αρκετά χρόνια.