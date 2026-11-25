Η Apple φέρεται να δίνει προτεραιότητα στις οικονομικότερες συσκευές της για το διάστημα Φεβρουαρίου–Μαρτίου, ειδικά με την κατάσταση της αγοράς που έχει πιέσει αρκετά τις πωλήσεις. Η αμερικανική εταιρεία φαίνεται, δε, πως έχει στο πλάνο να κάνει περισσότερες παρουσιάσεις μέσα στη χρονιά, αντί για 2-3 με περισσότερα προϊόντα μαζεμένα. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το iPhone 18e, ένα νέο βασικό iPad και η δεύτερη γενιά MacBook Neo, με πιθανό χρονικό παράθυρο κυκλοφορίας τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

Περισσότερες παρουσιάσεις μέσα στη χρονιά

Ο John Ternus είχε δηλώσει, όταν ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ότι επιθυμεί συχνότερες κυκλοφορίες και απομάκρυνση από το μοντέλο της μιας και παραδοσιακά μεγάλης παρουσίασης του Σεπτεμβρίου με τα νέα iPhone. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αλλαγή αποτυπώθηκε ήδη στη φετινή εκδήλωση των iPhone, όπου παρουσιάστηκαν μόνο τα δύο iPhone 18 Pro και το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της Apple, ενώ τα βασικά μοντέλα και το οικονομικότερο iPhone 18e αναμένονται το 2027. Το πρώτο κύμα νέων συσκευών εκτιμάται ότι θα συμπέσει με τη διάθεση του iOS 27.4. Οι εκδόσεις «.4» αποτελούν σημαντικό σταθμό στον κύκλο ενημερώσεων του λειτουργικού, καθώς συχνά ενσωματώνουν λειτουργίες που δεν ήταν έτοιμες για την αρχική έκδοση.

Νέο βασικό iPad με A19 και 8GB RAM

Το οικονομικότερο iPad αναμένεται να κυκλοφορήσει με τον επεξεργαστή Apple A19 και 8GB RAM. Οι πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για το chip N1, με υποστήριξη Wi-Fi 7, καθώς και για modem C1X στις εκδόσεις με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, για πρόσβαση σε δίκτυα sub-6GHz 5G. Το σημερινό βασικό iPad ανανεώθηκε στις αρχές του 2025 και παραμένει η τελευταία συσκευή της Apple χωρίς υποστήριξη Apple Intelligence.

MacBook Neo με A19 Pro και νέο MacBook Air

Η δεύτερη γενιά MacBook Neo αναμένεται να χρησιμοποιεί τον A19 Pro, τον επεξεργαστή της γενιάς iPhone 17 Pro, τη στιγμή που το αρχικό Neo βασίζεται στον προηγούμενο A18 Pro. Περίπου την ίδια περίοδο, αλλά πιθανότατα σε ξεχωριστή εκδήλωση, αναμένονται το βασικό iPhone 18 και ένα νέο MacBook Air. Για το iPhone αναφέρονται επεξεργαστής A20, μεγαλύτερη μπαταρία και πιθανή αύξηση τιμής κατά 100 δολάρια. Τέλος, το MacBook Air φέρεται να περνά στον M7, με περισσότερο εξειδικευμένο hardware για επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης.

Τι άλλο αναμένεται μέσα στο 2027

Για το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, iPad Air με οθόνη OLED, νέα iPad Pro και iPhone Air 2. Τα iPad Pro αναμένεται να χρησιμοποιούν τον M6, έναντι του M5 στα μοντέλα του 2025. Για το υπόλοιπο έτος, ο Gurman αναφέρει τη γενιά iPhone 20, νέα σειρά Apple Watch, «έξυπνα» γυαλιά και AirPods με κάμερες.