Απρέπεια Τραμπ με δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ήσυχα, γουρουνάκι», της είπε

Νέο ξέσπασμα εναντίον δημοσιογράφου είχε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (16/11), ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση για μια αμφιλεγόμενη συνέντευξη του Νικ Φουέντες, αρνητή του Ολοκαυτώματος, σε πρώην παρουσιαστή του Fox News, όταν μία δημοσιογράφος τον διέκοψε για να του κάνει μια άλλη ερώτηση.

Ο Τραμπ σταμάτησε, κοίταξε για λίγο ψηλά και στη συνέχεια απευθύνθηκε στη δημοσιογράφο φανερά εκνευρισμένος: «Θα με αφήσεις να ολοκληρώσω τη δήλωσή μου. Είσαι η χειρότερη. Είσαι στο Bloomberg σωστά;».

«Είσαι η χειρότερη, δεν ξέρω καν γιατί σε έχουν», είπε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε την απάντησή του για τον Φουέντες.

Σύμφωνα με την New York Post, η ταυτότητα της δημοσιογράφου δεν ήταν άμεσα σαφής.

Ωστόσο, σε μία ανάρτηση στο X, η διαπιστευμένη από το CBS News στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αναφέρθηκε σε μία άλλη ιδιαίτερα απρεπή συμπεριφορά που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με δημοσιογράφο του Bloomberg μέσα στο Air Force One.

Σύμφωνα με την Τζέικομπς, σε συνομιλία με δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο την περασμένη Παρασκευή (14/11), η ρεπόρτερ του Bloomberg τον ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία Έπσταιν, ενεργείτε σαν να υπάρχει».

«Ήσυχα, ήσυχα, γουρουνάκι...», είπε ο Τραμπ.

Highlights from NEWSY gaggle on AF1 on our flight to Florida on Friday night:

Trump told us on EPSTEIN:

-"I know nothing about that," he said when asked what Epstein meant when he said Trump knew about the girls. "Jeffrey Epstein and I had a very bad relationship for many years."… pic.twitter.com/zRpNTrgkLy — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 15, 2025

Ένας αρνητής του Ολοκαυτώματος στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστής του Fox News που τώρα παρουσιάζει το δικό του podcast, έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη που έκανε με τον Νικ Φουέντες, αρνητή του Ολοκαυτώματος και υποστηρικτή της λευκής υπεροχής.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε μάλιστα για το δείπνο που είχε με τον Φουέντες στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022. Όπως ανέφερε, ο Φουέντες ήταν φιλοξενούμενος του Κάνιε Γουέστ, οπότε δεν είχε ιδέα ότι θα ήταν κι αυτός παρών.

«Δεν γνώριζα τον Νικ εκείνη την εποχή... ήρθε μαζί με μερικούς άλλους ανθρώπους. Ο Γουεστ έφερε μαζί του μερικούς ανθρώπους», τόνισε ο Τραμπ. «Οι άνθρωποι είναι αμφιλεγόμενοι», είπε σε άλλο σημείο.