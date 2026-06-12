Aπρόοπτο για τον Πάπα Λέοντα: Το αεροπλάνο του παρουσίασε βλάβη - Πήρε το αεροσκάφος του Φελίπε

Λίγα λεπτά αφότου είχε ολοκληρωθεί η επίσημη τελετή αποχαιρετισμού στο αεροδρόμιο της Τενερίφης και ενώ όλα έδειχναν ότι η εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία έφτανε στο τέλος της, ο Πάπας Λέων ΙΔ' αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αίθουσα VIP του αεροδρομίου εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε πίσω στη Ρώμη.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Tenerife North (Los Rodeos), όπου το Airbus A320 της Iberia είχε ξεκινήσει τη διαδικασία απογείωσης λίγο μετά τις 16:15 τοπική ώρα. Ωστόσο, ένα τεχνικό πρόβλημα στον κινητήρα δεν επέτρεψε την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Πάπας αποβιβάστηκε και οδηγήθηκε στην αίθουσα VIP του αεροδρομίου, συνοδευόμενος από τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', ο οποίος μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα τον είχε αποχαιρετήσει στο πλαίσιο της επίσημης τελετής.

Η παρέμβαση του βασιλιά Φελίπε

Μπροστά στο απρόβλεπτο πρόβλημα, ο βασιλιάς της Ισπανίας έθεσε στη διάθεση του Ποντίφικα το βασιλικό αεροσκάφος για την επιστροφή του στο Βατικανό.

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επιστρέψει στη Ρώμη με αεροσκάφος που παραχωρήθηκε ευγενικά από την Αυτού Μεγαλειότητα, τον Βασιλιά της Ισπανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας.

Η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα, με προορισμό τη Ρώμη, όπου ο Πάπας αναμενόταν να φτάσει αργά το βράδυ.

Το προσωπικό του Βατικανού και οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν την παπική αποστολή επρόκειτο να επιστρέψουν αργότερα με ξεχωριστή πτήση που εξασφάλισε η Iberia.

Ένα ασυνήθιστο φινάλε στην επίσκεψη

Το περιστατικό έδωσε ένα απρόσμενο τέλος στο τέταρτο διεθνές αποστολικό ταξίδι του Πάπα Λέοντα ΙΔ', το οποίο διήρκεσε μία εβδομάδα και περιλάμβανε σταθμούς στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη.

Νωρίτερα, η τελετή αποχαιρετισμού είχε πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο Ποντίφικας έφτασε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από τις 16:00, όπου τον υποδέχθηκε ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Καθολικής Εκκλησίας.

Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και τις προβλεπόμενες τιμές, ο Πάπας και ο Ισπανός μονάρχης επιθεώρησαν το τιμητικό άγημα και χαιρέτησαν τις αντιπροσωπείες τους, πριν ένα τεχνικό πρόβλημα μετατρέψει την τυπική αναχώρηση σε μια σπάνια και πρωτοφανή στιγμή για τα σύγχρονα παπικά ταξίδια.