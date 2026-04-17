Απρόοπτο στη Μιχαλακοπούλου: Πινακίδα βενζινάδικου έπεσε στον δρόμο
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μιχαλακοπούλου, όταν πινακίδα πρατηρίου υγρών καυσίμων κατέρρευσε ξαφνικά στον δρόμο.
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/4) στην οδό Μιχαλακοπούλου, όταν πινακίδα πρατηρίου υγρών καυσίμων κατέρρευσε αιφνιδίως, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς αλλά και στους οδηγούς διερχόμενων οχημάτων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρχικά κατέρρευσε η μία πλευρά της πινακίδας με εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη πλευρά, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να γεμίσει με σπασμένα κομμάτια της κατασκευής.
Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν.
Παρά το σοβαρό περιστατικό και τον θόρυβο που προκάλεσε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη και στην απουσία διερχομένων στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή της πτώσης.