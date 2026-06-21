Απρόοπτο στη σκηνή για τον Ροντ Στιούαρτ: Παραλίγο να λιποθυμήσει - Του έφεραν μάσκα οξυγόνου

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Ροντ Στιούαρτ στη Γιούτα των ΗΠΑ, όταν ο 81χρονος μουσικός αντιμετώπισε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Κατά την εμφάνισή του την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής φάνηκε να δυσκολεύεται και αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμά του προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε από το TMZ, ο Στιούαρτ στηριζόταν σε εξοπλισμό της σκηνής και σε μουσικά όργανα, ενώ προσπαθούσε να συνεχίσει την εμφάνισή του.

Λίγο αργότερα, μέλη του προσωπικού τού μετέφεραν φιάλη οξυγόνου και ο καλλιτέχνης πήρε αρκετές βαθιές ανάσες πριν απευθυνθεί ξανά στο κοινό.



Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

Παρά την περιπέτεια, ο Ροντ Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε τη συναυλία και ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του καθισμένος σε καρέκλα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το μεγάλο υψόμετρο της περιοχής, που ξεπερνά τα 1.300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενδέχεται να συνέβαλε στη δυσφορία που ένιωσε ο τραγουδιστής.



Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του στο Σαν Ντιέγκο, λίγο πριν από την έναρξή της. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ιγμορίτιδας, ωστόσο ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι διαγνώστηκε με οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η οποία του προκάλεσε και λαρυγγίτιδα.