Απρόοπτο στην ομιλία Τσίπρα στο Θησείο: «Αν υπάρχει ένας γιατρός» - Άτομο αισθάνθηκε αδιαθεσία

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, όταν άτομο από το κοινό αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τις φωνές από το κοινό, διέκοψε την ομιλία του και ζήτησε κάποιον γιατρό προκειμένου να προσεγγίσει στο σημείο. «Ένα γιατρό. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος...», είπε από το μικρόφωνο, αφού προκλήθηκε αναστάτωση.

Το άτομο αυτό δεν αισθάνθηκε καλά, ωστόσο σχεδόν αμέσως συνήλθε.