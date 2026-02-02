Απρόοπτο στο Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες έπεσαν στο πεζοδρόμιο από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Στο Παλαιό Φάληρο, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, σημειώθηκε επικίνδυνο περιστατικό το απόγευμα της Δευτέρας, όταν δύο ζαρντινιέρες έπεσαν στο πεζοδρόμιο.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός πεζών ή διερχόμενων.

Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και περαστικούς, καθώς αρκετές ζαρντινιέρες παραμένουν ακόμη κρεμασμένες σε ύψος και θεωρούνται επικίνδυνες.

Flash.gr

Από τύχη δεν είχαμε τραυματίες, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πολυσύχναστος και ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι που έπεσαν οι ζαρντινιέρες, βρίσκεται ένα κουρείο και μία καφετέρια.

Flash.gr