Απρόσμενη απόφαση της FIFA: Απαγόρευσε τα πλαστικά μπουκάλια από το Μουντιάλ

Μία απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στους φιλάθλους ανακοίνωσε η FIFA ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς απαγορεύει την είσοδο στα γήπεδα με επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας, οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν πλαστικά παγούρια ή άλλα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία εντός των σταδίων, ακόμη και αν είναι άδεια και διαφανή, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η FIFA εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, με στόχο να αποτραπούν περιστατικά ρίψης αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο ή τις εξέδρες. Στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται επίσης μπουκάλια, ποτήρια και μεταλλικά κουτάκια.

«Η FIFA δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια παικτών, διαιτητών, φιλάθλων, εθελοντών και προσωπικού. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται η απαγόρευση των μπουκαλιών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.



Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων σε υψηλές θερμοκρασίες βρίσκεται στο προσκήνιο, με πολλούς να εκφράζουν ήδη ανησυχίες για την επαρκή πρόσβαση των θεατών σε πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.