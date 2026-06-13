Απρόσμενοι «λαθρεπιβάτες» καθυστέρησαν την απογείωση: Μέλισσες κάλυψαν φτερό αεροσκάφους στο Κανκούν

Έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις πτήσεων για κακοκαιρία, τεχνικά προβλήματα, απεργίες και ουρές στον έλεγχο. Στο Κανκούν, όμως, μια πτήση καθυστέρησε για έναν λόγο που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς: ένα σμήνος μελισσών αποφάσισε να «πιάσει θέση» στο φτερό του αεροσκάφους.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της United Airlines από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κανκούν, στο Μεξικό, με προορισμό το Λος Άντζελες. Λίγο πριν από την αναχώρηση, μέλισσες συγκεντρώθηκαν στο δεξί φτερό του αεροσκάφους, προκαλώντας προσωρινή καθυστέρηση και κινητοποίηση του προσωπικού εδάφους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν το σμήνος να έχει καλύψει τμήμα του φτερού, ενώ εργαζόμενοι του αεροδρομίου επιθεωρούν το αεροσκάφος στον διάδρομο. Σε άλλο βίντεο, ένας εργαζόμενος φαίνεται να φορά προστατευτικό καπέλο που θυμίζει εξοπλισμό μελισσοκόμου, προσπαθώντας να διαχειριστεί τους πιο απρόσμενους «επισκέπτες».

«Το αεροπλάνο μου καθυστέρησε γιατί έχει μέλισσες»

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, καθώς επιβάτης ανέβασε βίντεο από το αεροσκάφος γράφοντας με χιούμορ ότι η πτήση του καθυστέρησε επειδή «υπάρχουν πάρα πολλές μέλισσες στο φτερό».

Η εικόνα ήταν πράγματι ασυνήθιστη: ένα εμπορικό αεροσκάφος έτοιμο για αναχώρηση και, πάνω στο φτερό του, ένα σμήνος μελισσών να έχει εγκατασταθεί σαν να επρόκειτο για κλαδί δέντρου.

Η United Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι η πτήση 1275 καθυστέρησε για λίγο, μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, σύμφωνα με όσα αναφέρει η USA Today. Εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε με χιούμορ ότι οι μέλισσες δημιούργησαν ένα μικρό «buzz» γύρω από την πτήση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος αναχώρησε με ασφάλεια και ότι οι απρόσμενοι επισκέπτες «ευτυχώς δεν επέλεξαν να συνεχίσουν μαζί μας το ταξίδι».

Here's the 737 taxiing out from the gate. The ramp agent has a story to tell someday about this one.pic.twitter.com/wY3anngDrk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 12, 2026

Δεν μπήκαν μέλισσες στην καμπίνα

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν αναφέρθηκε παρουσία μελισσών μέσα στην καμπίνα των επιβατών.

Αφού το σμήνος απομακρύνθηκε, το αεροσκάφος πήρε άδεια να συνεχίσει τις διαδικασίες αναχώρησης. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι μέλισσες φαίνονται να απομακρύνονται από το φτερό την ώρα που το αεροσκάφος αρχίζει να κινείται.

Παρά την καθυστέρηση, η πτήση έφτασε τελικά στο Λος Άντζελες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων.

Γιατί οι μέλισσες κάθονται σε αεροσκάφη;

Αν και μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από κωμωδία, οι ειδικοί εξηγούν ότι τα σμήνη μελισσών μπορεί κατά καιρούς να συγκεντρωθούν σε οχήματα, κτίρια ή ακόμη και αεροσκάφη, ειδικά σε θερμά κλίματα.

Οι μέλισσες μετακινούνται σε ομάδες όταν αναζητούν νέο σημείο εγκατάστασης και μπορεί προσωρινά να σταματήσουν σε μια επιφάνεια που τους φαίνεται κατάλληλη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά λύνονται χωρίς κίνδυνο, αρκεί να υπάρξει η σωστή διαχείριση και να μην επιχειρήσουν άτομα χωρίς εμπειρία να τις απομακρύνουν.

Στην εμπορική αεροπορία, οι μέλισσες σπάνια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα αεροσκάφη. Ωστόσο, κάθε ασυνήθιστη παρουσία πάνω στο αεροπλάνο πριν από την απογείωση ελέγχεται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει λειτουργικό ή επιχειρησιακό ζήτημα.

Στην περίπτωση του Κανκούν, η καθυστέρηση ήταν μικρή, οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με ασφάλεια και οι μέλισσες έγιναν, έστω για λίγο, οι πιο διάσημες «λαθρεπιβάτισσες» του διαδικτύου.