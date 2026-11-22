Ο Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη Premier League και αυτή τη φορά έστησε «τείχος» κόντρα στην Μπράιτον.

Για την 11η αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος οι «τίγρεις» υποδέχτηκαν στους «γλάρους» του Κωστούλα που έμεινε στον πάγκο, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων έκανε πράγματα και θαύματα στο πρώτο 45λεπτο.

Η Μπράιτον στο πρώτο μισό έπαιζε μονότερμα αλλά το σφύριγμα του διαιτητή τους βρήκε ισόπαλους, καθώς ο Τζολάκης «κατέβασε» ρολά.

Ο διεθνής τερματοφύλακας με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε απαραβίαστη την εστία του την ίδια στιγμή που οι αντίπαλοι δημιούργησαν 10 τελικές, τις 5 στην εστία, αποτρέποντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 1,02XG που είχε η φιλοξενούμενη ομάδα.

Η πιθανότητες μάλιστα να πετύχει στο παιχνίδι είχε φτάσει να έχει 1,75XG, τα περισσότερα σε ένα ημίχρονο, από ομάδα που δεν καταφέρνει να σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα.