Αραγτσί: «Το Ιράν εξετάζει αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις» - «Παζάρι» για τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο Telegram. Ο ίδιος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Ρωσία για τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ πρότεινε διαπραγματεύσεις, διότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.



Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μία επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και είπε πως το Ιράν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει εάν θα ήθελε να διαπραγματευτεί. Επιπλέον, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι «σταθερή» και «ισχυρή», κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με το πρόεδρο της Ρωσίας.



Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά), ο Αραγτσί τόνισε ότι από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο, «ο κόσμος έχει πλέον καταλάβει την πραγματική ισχύ του Ιράν» και ότι «είναι προφανές πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα σταθερό, γερό και ισχυρό σύστημα». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν «τη στρατηγική συνεργασία» τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Tehran is looking into the US President Donald Trump's request for negotiations, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says



Follow our live coverage 👇https://t.co/engl6Ithuv pic.twitter.com/NTe1VuDVjy — TRT World (@trtworld) April 27, 2026

Η νέα πρόταση του Ιράν

Το Ιράν προσφέρθηκε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και πλοίων και συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο Associated Press. Η προσφορά φέρεται να ωθεί τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ειδικότερα, οι Ιρανοί έχουν υποβάλει μια νέα πρόταση που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αφήνει ασαφή την κατάσταση των συνομιλιών σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Η πρόταση του Ιράν φέρεται να απαιτεί από την Ουάσιγκτον να τερματίσει πρώτα τον πόλεμο και να παράσχει εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού Al Mayadeen, το οποίο επικαλείται ρεπορτάζ από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Οι διαπραγματεύσεις για την πλοήγηση μέσω του στενού και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - βασικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση Τραμπ - θα ξεκινήσουν μόνο σε μεταγενέστερα στάδια.



Επίσης, το Axios ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος έλαβε μια πρόταση βάσει της οποίας το Ιράν απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου πριν συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Το δημοσίευμα ισχυρίστηκε επίσης ότι η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη σχετικά με το ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις θα πρέπει να εξεταστούν.

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να συγκεντρώσει την ομάδα εθνικής ασφαλείας του τη Δευτέρα για να συζητήσει την πρόταση και τις επιλογές που θα ακολουθηθούν, «έχει τα χαρτιά». «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα συνάψουν μόνο μια συμφωνία που θέτει τον αμερικανικό λαό πάνω απ' όλα, χωρίς να επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε η βοηθός γραμματέας Τύπου Ολίβια Γουέιλς σε δήλωσή της στο CNN.

Ο σκόπελος των πυρηνικών

Ο Τραμπ φαίνεται απίθανο να αποδεχτεί την προσφορά, η οποία διαβιβάστηκε στους Αμερικανούς από το Πακιστάν και θα άφηνε ανεπίλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου. Η πρόταση θα μεταθέσει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας από τους κύριους λόγους που πήγε στον πόλεμο ήταν για να αρνηθεί στο Ιράν την ικανότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.



Με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το στενό, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε καιρό ειρήνης. Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει σχεδιαστεί για να εμποδίσει το Ιράν να πουλήσει το πετρέλαιό του, στερώντας του κρίσιμα έσοδα, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η Τεχεράνη θα πρέπει να διακόψει την παραγωγή επειδή δεν έχει πού να αποθηκεύσει το πετρέλαιο.

Οι πιθανότητες μιας σημαντικής εξέλιξης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι ελάχιστες, εκτός εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της στον πόλεμο, δήλωσε ένας ειδικός μετά την εμφάνιση αναφορών για μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν πολύ μαξιμαλιστικές θέσεις και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος αυτή τη στιγμή, εκτός αν οι ΗΠΑ αλλάξουν γνώμη», δήλωσε στο CNN ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχτούν αυτήν την προσφορά, επειδή τότε οι ΗΠΑ θα χάσουν την επιρροή τους στον φάκελο της πυρηνικής ενέργειας», είπε.