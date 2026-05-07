Αραβικά ΜΜΕ: Νέες λεπτομέρειες για την πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι τρεις φάσεις του σχεδίου

Καθώς η Τεχεράνη αναμένεται να δώσει την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενημερωμένες πηγές και αξιωματούχοι αποκάλυψαν σε αραβικά μέσα την Πέμπτη ότι οι δυο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας περιορισμένης και προσωρινής συμφωνίας μέσω ενός σχεδίου πλαισίου που θα τερματίσει τις μάχες.

Όπως μεταδίδει η Al Hadath, πηγές ανέφεραν ότι «τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα παραμένουν άλυτα». Εξήγησαν ότι το νέο σχέδιο βασίζεται σε ένα βραχυπρόθεσμο μνημόνιο κατανόησης και όχι σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, υπογραμμίζοντας τις βαθιές διαφορές και υπονοώντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το στάδιο θα είναι προσωρινή.

Την ίδια ώρα, πηγές και αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι δύο χώρες εργάζονται για μια προσωρινή συμφωνία για να αποτρέψουν την επιστροφή στη σύγκρουση και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ένας Πακιστανός αξιωματούχος που συμμετείχε στις προσπάθειες διαμεσολάβησης δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να κηρύξουν οριστικό τέλος στον πόλεμο. Τα υπόλοιπα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόλις ξαναρχίσουν τις απευθείας συνομιλίες».

Σε τρεις φάσεις το σχέδιο

Πηγές από το Πακιστάν που έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση εξήγησαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να συμφωνήσουν σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο που θα τερματίσει επίσημα τη σύγκρουση.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο θα εφαρμοστεί σε τρεις φάσεις:

Επίσημο τερματισμό του πολέμου

Επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Άνοιγμα ενός παραθύρου 30 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Κατάρ: υπάρχει «μεγάλη προοπτική» για διπλωματική λύση

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «βάλουν τέλος» στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των χωρών της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου, δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση, επικοινωνούμε με όλα τα μέρη και διαπιστώνουμε ότι, παρά τις αποκλίνουσες θέσεις τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσινγκτον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί μια διπλωματική λύση», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al-Araby Al-Jadeed.

«Μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι σημειώνεται θετική πρόοδος στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και υπάρχουν ενδείξεις για αυτό». Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ πρόσθεσε: «Το λέμε αυτό με προσοχή».

Καμία αναφορά σε βασικές αμερικανικές απαιτήσεις

Υποστήριξαν ότι η πρόταση θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο, αλλά θα αφήσει άλυτα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ, δηλαδή την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Μια ενημερωμένη πηγή ανέφερε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ ηγούνται των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ