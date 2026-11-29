Στο φως έφεραν οι αρχαιολόγοι μία κατασκευή στην Αίγυπτο, η οποία παρέμεινε κρυμμένη για σχεδόν 2.600 χρόνια, ενώ οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξή της εντοπίστηκαν από το Διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, επιστρατεύοντας δορυφορικές εικόνες, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις θαμμένων αρχιτεκτονικών κατασκευών σε μια έκταση μεγαλύτερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δέλτα του Νείλου. Πρόκειται για μια επίπεδη περιοχή χαμηλού υψομέτρου, με μαλακό έδαφος πλούσιο σε ιζήματα.

Για να εξετάσουν βαθύτερα το υπέδαφος, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν επίγειο εξοπλισμό, μέσω του οποίου διοχέτευσαν μικρής έντασης ηλεκτρικά κύματα στο έδαφος και μέτρησαν πόσο εύκολα διέρχονταν αυτά μέσα από διαφορετικά υλικά.

2.600 años bajo tierra y 25 por 20 metros: así es la estructura egipcia hallada sin excavar a gran escala en Buto | https://t.co/RoaCZW5RtM pic.twitter.com/iN7LzaR0I4 — El Universo (@eluniversocom) November 27, 2026

Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως ηλεκτρική τομογραφία ειδικής αντίστασης (Electrical Resistivity Tomography – ERT). Με τη μέθοδο αυτή, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν την αρχαία κατασκευή, αλλά και να αντλήσουν πληροφορίες για τα θεμέλιά της, οι οποίες ενδέχεται να αναδείξουν νέα δεδομένα για τις οικοδομικές πρακτικές των αρχαίων Αιγυπτίων.

Ο εντυπωσιακός υπόγειος κόσμος της αρχαίας πόλης Βουτώ

Οι ερευνητές, οι οποίοι δημοσίευσαν τα ευρήματά τους φέτος στο επιστημονικό περιοδικό Acta Geophysica, πραγματοποίησαν την έρευνά τους στην αρχαία πόλη Βουτώ, η οποία αποτελούσε κάποτε σημαντικό πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο στη βόρεια Αίγυπτο, με την ιστορία της να ανάγεται στην τέταρτη χιλιετία π.Χ. Η πόλη ήταν κέντρο λατρείας της Ουατζέτ, μιας θεάς με μορφή κόμπρας, η οποία θεωρούνταν προστάτιδα της Κάτω Αιγύπτου.

Ό,τι έχει απομείνει από την αρχαία πόλη, αποτελεί σήμερα ένα σύνθετο αρχαιολογικό χώρο, όπου χιλιάδες χρόνια ιστορίας διατηρούνται κάτω από στρώματα ιζημάτων και οικοδομικών καταλοίπων.

Archaeologists Discover 2,600-Year-Old Egyptian Structure Beneath Nile Delta Using Satellite Radar



Archaeologists have identified a 2,600-year-old structure buried beneath the ancient Egyptian city of Buto in the Nile Delta after using satellite radar imagery and underground… pic.twitter.com/utskiZ7V6P — frontisHQ (@frontisHQ) November 26, 2026

Ορισμένα από τα αρχαιότερα ίχνη βρίσκονται κάτω από τη στάθμη των υπόγειων υδάτων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παραδοσιακή ανασκαφική διαδικασία, καθώς το νερό μπορεί να εισχωρήσει στους χώρους των ανασκαφών και να περιορίσει την πρόσβαση σε θαμμένες κατασκευές.

Συνδυάζοντας δορυφορικά δεδομένα με επιτόπιες γεωφυσικές έρευνες, οι επιστήμονες κατάφεραν να διακρίνουν αρχαιολογικά ευρήματα που ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της πόλης, χωρίς να απαιτηθούν εκτεταμένες ανασκαφές.

Εκτός από την πολύ παλαιότερη πλίνθινη κατασκευή της αρχαίας αιγυπτιακής περιόδου, η ερευνητική ομάδα εντόπισε ενδείξεις οικισμών που εκτιμάται ότι χρονολογούνται είτε στην Πτολεμαϊκή περίοδο (305 – 30 π.Χ.) είτε στη Ρωμαϊκή περίοδο (30 π.Χ. – 395 μ.Χ.).

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία του συνδυασμού παραδοσιακής αρχαιολογικής έρευνας πεδίου με προηγμένες, μη επεμβατικές, τεχνολογίες, προκειμένου να αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες για τον αρχαίο κόσμο, δήλωσε ο Χουσεΐν Μπασίρ, αιγυπτιολόγος και διευθυντής του Μουσείου Αρχαιοτήτων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ιερή αλλά άγνωστη η χρήση του κτιρίου

Σε βάθος περίπου 3 έως 6 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, η αρχαία πλίνθινη κατασκευή έχει εκτιμώμενες διαστάσεις 25 επί 20 μέτρα και χρονολογείται στην 26η δυναστεία της Αιγύπτου, γνωστή και ως Σαϊτική περίοδος, η οποία εκτείνεται στον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.

Η χρήση του κτιρίου παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, οι ερευνητές εκτιμούν ότι εξυπηρετούσε θρησκευτικούς σκοπούς, ενδεχομένως ως τάφος, ιερό ή κατοικία ιερέων. Τα δεδομένα των γεωφυσικών ερευνών καθοδήγησαν τις ανασκαφές της ομάδας στην περιοχή, όπου αποκαλύφθηκαν αρκετά αντικείμενα που συνδέονται με θρησκευτικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων φυλαχτά και ένας βωμός.

«Η Βουτώ ήταν ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα της αρχαίας Κάτω Αιγύπτου», ανέφερε ο Μπασίρ. «Ο εντοπισμός μιας σημαντικής πλίνθινης κατασκευής, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με θρησκευτικές ή διοικητικές δραστηριότητες, προσθέτει μια ακόμη σημαντική διάσταση στην κατανόηση αυτού του ιστορικά σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου».

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Η άμμος «ασπίδα» στο σαθρό έδαφος

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους συντάκτες της μελέτης ήταν όσα εντοπίστηκαν κάτω από την ίδια την κατασκευή. Οι ερευνητές ανίχνευσαν ένα στρώμα άμμου σε βάθος περίπου 6 έως 7 μέτρων, το οποίο εκτιμούν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθέτησαν σκόπιμα, προκειμένου να δημιουργήσουν μια επίπεδη και σταθερή βάση για την κατασκευή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανακάλυψη ενδέχεται να προσφέρει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι οικοδόμοι προσάρμοζαν τις κατασκευαστικές τεχνικές τους στο μαλακό έδαφος στο Δέλτα του Νείλου, το οποίο ήταν επιρρεπές στις πλημμύρες.

Το αργιλώδες έδαφος στο Δέλτα του Νείλου αποτελεί πρόκληση για τις κατασκευές, καθώς διαστέλλεται όταν είναι υγρό και συρρικνώνεται καθώς στεγνώνει, με αποτέλεσμα να μπορεί να προκαλέσει φθορές στα κτίρια με την πάροδο του χρόνου.

Οι αρχαίοι οικοδόμοι ενδέχεται να πρόσθεσαν την άμμο για να εξομαλύνουν το έδαφος, να δημιουργήσουν μια πιο σταθερή βάση ή να κατανείμουν ομοιόμορφα το βάρος της κατασκευής στο υπέδαφος, εξήγησε ο Μπασίρ.

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«Η ανακάλυψη αυτή μας υπενθυμίζει ότι πολλά κεφάλαια της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας εξακολουθούν να παραμένουν κρυμμένα κάτω από το έδαφος», δήλωσε.

Όπως τόνισε, απαιτούνται περαιτέρω αρχαιολογικές έρευνες για να επιβεβαιωθεί ο σκοπός για τον οποίο τοποθετήθηκε η άμμος. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα ενδέχεται να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τη γνώση και την κατανόηση της μηχανικής θεμελίωσης από τους αρχαίους Αιγυπτίους.

Η «ένωση» νέας τεχνολογίας και παραδοσιακής ανασκαφής

Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες της μελέτης θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ματιά και σε άλλες, ανεξερεύνητες πτυχές του παρελθόντος της Βούτο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, πέρα από την κατασκευή που εντοπίστηκε πρόσφατα, ενδέχεται να υπάρχει και ένα ακόμη κτίσμα κάτω από ένα παχύ στρώμα αργίλου, το οποίο σχεδιάζουν να διερευνήσουν στο πλαίσιο μελλοντικών ερευνών.

Οι δυνατότητες αυτών των εργαλείων, ωστόσο, εκτείνονται πολύ πέρα από την αρχαία Αίγυπτο.

Μόνο ένα μικρό τμήμα της Βούτο έχει ανασκαφεί, κάτι που ισχύει για πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, δήλωσε ο Ρόμπερτ Λίτμαν, διευθυντής των ανασκαφών στην Τελ Τιμάι, έναν ακόμη αρχαίο οικισμό στο Δέλτα του Νείλου.

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Στην Τελ Τιμάι, για παράδειγμα, οι αρχαιολόγοι έχουν ανασκάψει μόλις το 1% έως 2% του χώρου, παρά τις σποραδικές ανασκαφικές εργασίες για πάνω από έναν αιώνα, σύμφωνα με τον Λίτμαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Η ανασκαφή είναι μια αργή και σχολαστική διαδικασία», δήλωσε. «Ο συνδυασμός δορυφορικών εικόνων και της ηλεκτρικής τομογραφίας ειδικής αντίστασης προσφέρει μια γρήγορη και οικονομική μέθοδο για να διαπιστώσουμε τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν μήνες ή χρόνια ανασκαφών».

Συνδυάζοντας αυτές τις τεχνολογίες, οι αρχαιολόγοι μπορούν να εντοπίζουν υπόγειες κατασκευές και να προσδιορίζουν ποιες περιοχές παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ανασκαφές, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα, πρόσθεσε.

Η εξέλιξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η δορυφορική απεικόνιση και τα εργαλεία χαρτογράφησης του υπεδάφους ενδέχεται να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν ολόκληρα αρχαία τοπία, να εντοπίσουν οικισμούς που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστοι και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι παλαιότεροι πολιτισμοί αλληλεπιδρούσαν με το περιβάλλον τους, δήλωσε ο Μπασίρ.

«Ωστόσο, η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον αρχαιολόγο», υπογράμμισε. «Το μέλλον της αρχαιολογίας βρίσκεται τελικά στον συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας, επιστημονικής έρευνας και παραδοσιακής αρχαιολογικής τεχνογνωσίας».