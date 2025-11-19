Από αρχές Δεκεμβρίου και εκτός Μαξίμου οι συναντήσεις Μητσοτάκη με τους βουλευτές

Αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν, όπως έμαθα, οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές ανά εκλογική επιτροπή- εκτός της Ηρώδου Αττικού αυτή τη φορά.

Και επειδή στις 27 και 28 Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός εισάγεται στις αρμόδιες επιτροπές στη Βουλή, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η αρχή θα γίνει με τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες της Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας και της Παραγωγής και Εμπορίου.

Το «είμαι διαθέσιμος» καθώς και το «οι βουλευτές λένε την αλήθεια» που είπε πρόσφατα στο εντευκτήριο της Βουλής ανάμεσα σε άλλους «γαλάζιους» προϊδεάζουν για το τι θέλει να πετύχει ο πρωθυπουργός με τις επικείμενες πρωτοβουλίες καθώς η…έκρηξη οργής με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ χτύπησε για τα καλά τις καμπάνες στο Μέγαρο Μαξίμου.

