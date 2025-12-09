Αρχηγός ΓΕΑ για τα 50 χρόνια του C-130: Σηκώνει την Ελλάδα μας και πετάει οπουδήποτε και οποτεδήποτε

Με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ένταξη των C-130 «Ηρακλής» στην Πολεμική Αεροπορία, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, την Τρίτη (9/12) ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης έστειλε ηχηρό μήνυμα με τον χαιρετισμό του.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμό του Αρχηγού ΓΕΑ, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από τον Διοικητή της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών, Αντισμήναρχο (Ι) Βασίλειο Σμαΐλη, προβολή οπτικοακουστικού υλικού και αποκαλυπτήρια του νέου επετειακού αεροσκάφους C-130.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο Διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης, Ταξίαρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής, Ανώτατοι Αξιωματικοί, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Η ομιλία του αρχηγού ΓΕΑ:

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στεκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε 50 χρόνια ιστορίας, προσφοράς, αξιοπιστίας και αφοσίωσης ενός Α/Φ που δεν υπηρέτησε απλώς αλλά διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο η Πολεμική Αεροπορία αντιλαμβάνεται και εκτελεί την αποστολή της. Τιμούμε σήμερα μισό αιώνα επιχειρησιακής συνεισφοράς και προσφοράς των αεροσκαφών C-130 όχι μόνο στην Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αλλά πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.

H μνήμη ταξιδεύει στο παρελθόν για να συναντήσει με σεβασμό και θαυμασμό τον «Ηρακλή» της 356ΜΤΜ που από το 1975 έως σήμερα με το Α/Φ C-130 σηκώνει στις πλάτες του, ανθρώπους, εφόδια, αλλά και ελπίδα, σηκώνει ολόκληρη την Ελλάδα μας και πετάει οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτείται, πάντα με την ίδια απαράμιλλη αξιοπιστία και δύναμη. Σήμερα επιβεβαιώνουμε και σφραγίζουμε με την εκδήλωση αυτή ότι η αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας δεν εξαντλείται στη διασφάλιση του εθνικού εναερίου χώρου και στην υποστήριξη των επιχειρησιακών δράσεων, αλλά επεκτείνεται στον χώρο της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, εκεί που ο άνθρωπος τοποθετείται στο κέντρο.



Από την στιγμή που το πρώτο C-130 προσγειώθηκε στον διάδρομο της Ελευσίνας, έφερε μαζί του μια νέα εποχή για τις αερομεταφορές της χώρας μας. Δόθηκε η δυνατότητα να επιχειρούμε μακριά, γρήγορα, ευέλικτα και να κατέχουμε αξιόπιστα εργαλεία στρατηγικής σημασίας, ικανά να σταθούν στο πλευρό του Έθνους σε κάθε κρίσιμη συγκυρία.

Το C-130 δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς. Είναι φάρος σταθερότητας σε κάθε κρίση, άξιος αρωγός σε κάθε επιχειρησιακή πρόκληση, και σύμβολο της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού των ανθρώπων που το υπηρετούν. Έχει φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας και εκτός αυτής, υποστηρίζοντας τόσο επιχειρησιακές αποστολές όσο και ανθρωπιστικές ανάγκες. Στις πέντε δεκαετίες επιχειρησιακής του δράσης ήταν πάντα παρόν εκεί που χτυπούσε η καρδιά της εθνικής ανάγκης, στις αποστολές της Πολεμικής Αεροπορίας, στις αερομεταφορές, στις αεροδιακομιδές. Ήταν παρόν στις ανθρωπιστικές αποστολές, μεταφέροντας ελπίδα σε δοκιμαζόμενους λαούς στο εξωτερικό, στις επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, σώζοντας ζωές. Ήταν εκεί δίπλα στους συμμάχους μας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό.

Κάθε αποστολή του θρυλικού «Ηρακλή» είναι μια υπενθύμιση ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο, διότι, όταν φτάνει βοήθεια σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή όταν σώζεται μια ανθρώπινη ζωή, η Πολεμική Αεροπορία δεν καταγράφει μόνο μια επιτυχία αποστολής αλλά μια νέα αρχή, μια ζωντανή απόδειξη ότι η εθνική ισχύς έχει ηθικό αποτύπωμα.

Σήμερα μισό αιώνα μετά την ένταξη του Α/Φ στην Π.Α, τιμούμε τους ανθρώπους που υπηρέτησαν και υπηρετούν το C-130, τους

ανθρώπους που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους για έναν ανώτερο σκοπό. Δεν τους ξεχνάμε και θα τους τιμάμε πάντα.

Αναγνωρίζουμε ότι, με το έργο τους, έχουν επιτελέσει έναν 13ο άθλο που δεν καταγράφεται σε αρχαίους μύθους αλλά συνεχίζει να γράφεται καθημερινά με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ψυχή: τον άθλο της αδιάκοπης προσφοράς στο Έθνος και την κοινωνία. Αυτός, ο 13ος άθλος του Ηρακλή, ολοκληρώνεται και ανανεώνεται σε κάθε αποστολή σας που σώζει μια ζωή, σε κάθε πτήση σας που μεταφέρει ελπίδα, σε κάθε στιγμή που το αεροσκάφος αυτό σηκώνεται με ασφάλεια στους ουρανούς της πατρίδας.

Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας η υποστήριξη του έργου σας, με τρανή απόδειξη το σπουδαίο επίτευγμα της αξιοσημείωτης διαθεσιμότητας των μέσων σας που επετεύχθη προσφάτως. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, δουλεύει καθημερινά και άοκνα προς αυτή την κατεύθυνση ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται όλες οι πιθανές επιλογές για τη βέλτιστη λύση εξοπλιστικού προγράμματος για τα μέσα σας. Σ’ αυτό τον καθημερινό αγώνα σας διαβεβαιώνω ότι έχετε την αμέριστη συμπαράσταση της Ηγεσίας της ΠΑ. Ως Αρχηγός θα είμαι πάντα δίπλα σας, στο φτερό σας!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το έργο σας δεν μετριέται μόνο σε επιχειρησιακές αναφορές αλλά σε ανθρώπινες ιστορίες που γράφετε καθημερινά. Στις οικογένειες που ξανασμίγουν, στους συνανθρώπους που σώζονται, στις κοινότητες που βρίσκουν στήριγμα όταν το χρειάζονται περισσότερο. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσφορά σας, για την αφοσίωσή σας και για το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της Πολεμικής Αεροπορίας: την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο, με τιμή, σεβασμό και υπερηφάνεια, για να πετάει πάντα ψηλά ο «Ηρακλής», προσφέροντας ασφάλεια, βοήθεια και έμπνευση οπουδήποτε και οποτεδήποτε!

Χρόνια Πολλά!».