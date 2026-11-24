Τη μετάβαση από την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων τεχνολογιών στην ουσιαστική επιχειρησιακή τους αξιοποίηση θέτουν στο επίκεντρο οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που προωθεί η Ατζέντα 2030. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, από το βήμα του Digital Economy Forum 2026, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με την ελληνική τεχνολογική και αμυντική βιομηχανία.

Η κατεύθυνση που περιέγραψε δεν περιορίζεται στην αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων ή στην προμήθεια νέων συστημάτων. Αντίθετα, οι Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν να εμπλέξουν περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης μιας τεχνολογικής λύσης: από τον προσδιορισμό της επιχειρησιακής ανάγκης και τον σχεδιασμό της μέχρι τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και την τελική ένταξή της στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί από το 2025 μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) αφορούν έργα συνολικής αξίας άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 12 επιπλέον έργα.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η προσπάθεια περιλαμβάνουν τα μη επανδρωμένα συστήματα, την αντιμετώπιση εχθρικών drones, την κυβερνοάμυνα, τις ασφαλείς επικοινωνίες, καθώς και τα συστήματα αισθητήρων και επιτήρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή επιχειρήσεων πληροφορικής, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών, καθώς η αμυντική καινοτομία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητας των παραδοσιακών αμυντικών βιομηχανιών. Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στην ευρύτερη ψηφιακή οικονομία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης σε συγκεκριμένες στρατιωτικές ανάγκες.

Από το πρωτότυπο στη δοκιμή

Ένα από τα παραδείγματα που επικαλέστηκε ήταν η άσκηση «Δούρειος Ίππος 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Δυτική Πελοπόννησο και στο Ιόνιο Πέλαγος.

Στο πλαίσιο της άσκησης, ελληνικές επιχειρήσεις δεν περιορίστηκαν στην παρουσίαση των τεχνολογικών τους λύσεων, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία δοκιμής τους, σε συνεργασία με μονάδες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το στρατιωτικό προσωπικό παρείχε άμεση ανατροφοδότηση για την αξιοποίησή τους υπό ρεαλιστικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Στόχος είναι αυτή η διαδικασία να αποκτήσει σταθερό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, εντασσόμενη στον εκπαιδευτικό κύκλο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστοιχα, τον Οκτώβριο εγκαινιάστηκε στον Σκαραμαγκά η διακλαδική σχολή μη επανδρωμένων και αυτόνομων ναυτικών συστημάτων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση του μετασχηματισμού: την ανάγκη η τεχνολογική αναβάθμιση να συνοδεύεται από εκπαίδευση προσωπικού και προσαρμογή του επιχειρησιακού δόγματος.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η τεχνολογία από μόνη της δεν συνιστά επιχειρησιακή ικανότητα. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, η εκπαίδευση και το επιχειρησιακό δόγμα που μετατρέπουν μια τεχνολογική πλατφόρμα σε πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος.

Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ομιλία είχε η αναφορά στις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προσπάθεια επιτάχυνσης της αμυντικής καινοτομίας.

Αναγνωρίστηκε ότι οι διοικητικές διαδικασίες σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνο που επιβάλλουν οι ρυθμοί της τεχνολογικής εξέλιξης. Παρότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στη συντόμευσή τους, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Μια επισήμανση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις μετρώνται σε μήνες, ενώ οι επιχειρησιακές ανάγκες μπορούν να μεταβληθούν ακόμη και μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παράλληλα, τέθηκε ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα: τη διαφορά ανάμεσα σε ένα επιτυχημένο πρωτότυπο και σε ένα σύστημα που μπορεί να ενταχθεί και να λειτουργήσει σε επιχειρησιακές συνθήκες. Η ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα, η πιστοποίηση ασφαλείας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η εφοδιαστική υποστήριξη και η διασφάλιση της διαρκούς λειτουργίας αποτελούν απαραίτητα στάδια που πρέπει να προβλέπονται εξαρχής.

ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, από το βήμα του Digital Economy Forum 2026.

Με άλλα λόγια, ζητούμενο δεν είναι απλώς να παραχθεί μια νέα τεχνολογική λύση, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε να υπάρχει σαφής και ταχύτερη ανταπόκριση προς τις επιχειρήσεις που καταθέτουν προτάσεις και τεχνολογικές λύσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι απαντήσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες: «ναι», «όχι» ή «όχι ακόμη και γιατί».

Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοάμυνα και στρατηγική αυτονομία

Στην ομιλία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία των δεδομένων και της ταχύτητας λήψης αποφάσεων. Το στρατιωτικό πλεονέκτημα, όπως υποστηρίχθηκε, δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος του οπλοστασίου, αλλά και από την ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών. Αυτή την προσέγγιση περιέγραψε με τον όρο «Building Intelligence».

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα διασυνδεδεμένα συστήματα μπορούν να ενισχύσουν την επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και να επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ξεκαθαρίστηκε, ωστόσο, ότι η ευθύνη για τη χρήση βίας παραμένει αποκλειστικά ανθρώπινη, με τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης να αναπτύσσονται με βάση τις αρχές της εξηγησιμότητας και της ουσιαστικής ανθρώπινης συμμετοχής.

Παράλληλα, τέθηκε ως βασική απαίτηση η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν τον εθνικό έλεγχο του λογισμικού, των δεδομένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα των συστημάτων αποτελούν, σε αυτό το πλαίσιο, προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και όχι απλώς τεχνικές απαιτήσεις που εξετάζονται στο τέλος.

Τέλος, μια ακόμη διάσταση αφορά την αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνθηκε πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν εργαζομένους με γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού, στην επιστήμη δεδομένων και στην κυβερνοασφάλεια να συμμετάσχουν στην ενεργό εθελοντική εφεδρεία.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου προτύπου πολίτη-οπλίτη, στο οποίο οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες των πολιτών μπορούν να αξιοποιούνται για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας.