Τριάντα πέντε πίνακες γνωστού ζωγράφου, που αποδείχθηκαν απομιμήσεις, θα έφταναν στην ελληνική αγορά ως γνήσια έργα τέχνης. Αν είχαν πουληθεί, η αξία τους θα άγγιζε το 1,7 εκατ. ευρώ. Οι αστυνομικοί όμως πρόλαβαν να σταματήσουν το σχέδιο.

Μια σύλληψη έξω από το μετρό

Το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, γύρω στις 10, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 44χρονο έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» στην Αθήνα. Μαζί του είχε έξι πίνακες, που αποδίδονταν στον Γιώργο Μπουζιάνη και προορίζονταν για πώληση έναντι 5.150 ευρώ. Στους αστυνομικούς φέρεται να υπέδειξε ως πωλητή έναν 49χρονο. Όπως είπε, ο άνδρας ζει στις ΗΠΑ και ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης σε πολιτεία της Αμερικής. Δημοσιεύματα τον τοποθετούν στην Τάμπα της Φλόριντα, με βάση τους ισχυρισμούς του 44χρονου. Ο 44χρονος είπε ακόμη ότι τον γνώριζε από το 2014 και ότι είχε αναλάβει να παραλάβει τα έργα από το σπίτι του. Τον υπέδειξε και ως χρήστη του λογαριασμού «Ιωάννης» στην πλατφόρμα αγγελιών. Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο 49χρονος επισκέπτεται την Ελλάδα για έναν μήνα περίπου κάθε καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Η καταγγελία που ξετύλιξε το νήμα

Η έρευνα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, μετά από καταγγελία για δύο πίνακες που αποδίδονταν στον Μπουζιάνη, εκπρόσωπο του ελληνικού εξπρεσιονισμού. Τα έργα είχαν αναρτηθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγγελιών, μαζί με πιστοποιητικά γνησιότητας. Ο καταγγέλλων δήλωσε εξειδικευμένος σε θέματα τέχνης. Εκτίμησε ότι οι πίνακες δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μέρος ευρύτερης σειράς, που κατασκευαζόταν και διακινούνταν με την ίδια μέθοδο από γνωστό κύκλωμα πλαστογράφων. Όπως υποστήριξε, μέλη του κυκλώματος είναι ήδη υπόδικα για παρόμοιες υποθέσεις. Παρέδωσε και έγγραφα για έργα ανάλογης τεχνοτροπίας, τα οποία είχαν προταθεί για δημοπρασία από γαλλικό οίκο και αποσύρθηκαν μετά την παρέμβασή του.



Έρευνες στα σπίτια και κατασχέσεις



Μετά τη σύλληψη έγιναν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατασχέθηκαν 35 έργα που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.750 ευρώ, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα γαλλικά χρυσά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.



Τι είπαν οι ειδικοί και τι ακολουθεί



Τα έργα εξέτασε ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός, η οποία έκρινε ότι είναι όλα απομιμήσεις και κανένα δεν είναι αυθεντικό. Για την επίσημη διακρίβωση της γνησιότητας των πινάκων και των πιστοποιητικών ορίστηκε πραγματογνώμονας από τον πίνακα του Εφετείου Αθηνών. Θα συντάξει αναλυτική έκθεση. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένων έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται, ώστε να φανεί πόσο μεγάλη ήταν η δραστηριότητα και αν εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα.