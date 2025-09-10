Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης: «Ο Προσωπικός Αριθμός δεν προσβάλλει την χριστιανική πίστη»

Θέση για το επίκαιρο θέμα του Προσωπικού Αριθμού πήρε ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν εγείρονται θεολογικές επιφυλάξεις με την εφαρμογή του και δεν προσβάλλει τη χριστιανική πίστη και συνείδηση. Επιπλέον, υπενθύμισε πως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει τοποθετηθεί θετικά για το ζήτημα.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν σε μία ανοικτή συζήτηση για τον Προσωπικό Αριθμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που διοργανώθηκε στο Περίπτερο 12 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στο να αναδειχθούν οι πραγματικές διαστάσεις του Προσωπικού Αριθμού και να απαντηθούν απορίες και ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Παπαδημητρίου.

«Πιο απλή και ξεκάθαρη η επαφή των πολιτών με το Δημόσιο»

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε μεταξύ άλλων πως με τον Προσωπικό Αριθμό «κάνουμε πιο απλή και ξεκάθαρη την επαφή των πολιτών με το Δημόσιο».

Ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης τόνισε ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (168η Συνοδική Περίοδος, υπό τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο) έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά για τον Προσωπικό Αριθμό, διευκρινίζοντας ότι δεν εγείρονται θεολογικές επιφυλάξεις. Αναφερόμενος στον Προσωπικό Αριθμό δήλωσε πως «Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένα διοικητικό εργαλείο που διευκολύνει την Πολιτεία στην οργάνωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν έχει καμία θρησκευτική ή πνευματική σημασία και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσβάλλει την πίστη ή την ελευθερία της χριστιανικής συνείδησης».

Φωτο: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης/Γραφείο Τύπου

Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της διαδικασίας απόκτησης Προσωπικού Αριθμού, όπως και οι ατέλειες στα Μητρώα του Δημοσίου που έχουν αναδειχθεί: