Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 17χρονος στην περιοχή του Γουδήο από ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και να κινδυνεύσει ακόμη και να χάσει το μάτι του.

Ο νεαρός περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ομάδα ατόμων που, σύμφωνα με την καταγγελία του, τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν χωρίς έλεος.

«Ξαφνικά ήρθαν 5 – 6 άτομα, μας περικύκλωσαν και λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας, έκαναν τσαμπουκά και μας είπαν εδώ είναι η περιοχή μας. Με σπρώξανε και έφαγα μία γροθιά στο μάτι και μόλις έφαγα την γροθιά άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί».

Στην πλατεία Αγίου Θωμά

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στην πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδί. Ο 17χρονος μαθητής της Γ’ Λυκείου βρισκόταν μαζί με τη φίλη του όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, έξι ανήλικοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν μαθητές γυμνασίου, τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε και ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των ανηλίκων.

«Προσπαθούσα να τους χωρίσω»

Η κοπέλα του 17χρονου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ “πάγωσα”, μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα».

Από την πλευρά του, το θύμα υποστήριξε πως η επίθεση συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό.

«Τον βρήκα σε άθλια κατάσταση»

Η μητέρα του 17χρονου περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρήκε το παιδί της μετά τον ξυλοδαρμό.

«Βρήκα το παιδί μου σε άθλια κατάσταση, του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του, του κάνανε τεράστια ζημιά».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες επιχείρησαν να του αρπάξουν και τα χρήματα που είχε πάνω του.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Γιατρός που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο μαθητή μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο για εξετάσεις και νοσηλεία, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση στις Αρχές.

Οι δράστες αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία ερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης.