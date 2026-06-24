Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκε η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Με συντριπτική πλειοψηφία (72-10), η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι .

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είχε προσφύγει κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), το οποίο όρισε διετή και όχι πενταετή ανανέωση για τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Η απόφαση-«μπλόκο» της Ολομέλειας



Οι ανώτατοι δικαστές, συνεδριάζοντας σε πλήρη Ολομέλεια, εξέτασαν το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως και κατέληξαν σε μια ξεκάθαρη απόφαση. Με ψήφους 72 υπέρ της απόρριψης έναντι μόλις 10 κατά, η προσφυγή της κας Κοβέσι κρίθηκε νομικά απαράδεκτη, βάζοντας τέλος στη δικαστική διελκυστικότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το παρασκήνιο της κόντρας για τη θητεία



Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρέθηκε η διάρκεια της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) είχε αποφασίσει προηγουμένως να ανανεώσει τη θητεία των συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών για δύο χρόνια.

Ωστόσο, η Λάουρα Κοβέσι εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με αυτή την επιλογή, ζητώντας επίμονα την ανανέωση της θητείας τους για μια πλήρη πενταετία, προκειμένου –όπως υποστήριζε– να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια του έργου τους.

Μετά τη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου, το καθεστώς της διετούς ανανέωσης που όρισε η ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει σε ισχύ.