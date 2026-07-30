«Αρέσει» στην Μπαρτσελόνα ο Παυλίδης-Κινείται για την απόκτηση του σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς μετά τις μεταγραφές των Τζόλη στην Άρσεναλ και Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα.

Οι «μπλαουγκράνα» εδώ και καιρό, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης επιθετικού, έχοντας πολύ ψηλά στην λίστα τους τον Χούλιαν Άλβαρες, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να παρουσιάζεται ανένδοτη στην παραχώρηση του. Έτσι, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Ισπανίας, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον Έλληνα επιθετικό. Την ίδια ώρα η Μπενφίκα δεν είναι αρνητική στην προοπτική πώλησης του ποδοσφαιριστή αξιώνοντας τον γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα, πορτογαλικά μέσα, αναφέρουν πως το μέλλον του Παυλίδη στον πορτογαλικό σύλλογο είναι αβέβαιο, αφού ο ίδιος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με 30 γκολ σε 53 συμμετοχές με τους «Αετούς». Ωστόσο υπενθυμίζουμε πως ο Έλληνας διεθνής, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πορτογάλους, ενώ σε αυτό εμπεριέχεται ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ως εκ τούτου μένει να δούμε, αν ο Βαγγέλης Παυλίδης θα γίνει ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που θα ολοκληρώσει μια ιστορική μεταγραφή, μετά τους Τζόλη και Καρέτσα.