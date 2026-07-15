Αργεντινή: Χαμός με βίντεο από την κλήρωση του Μουντιάλ που την δείχνει να αλλάζει όμιλο

Η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ και περιμένει να αντιμετωπίσει την Αγγλία ή την Αργεντινή στον τελικό της Κυριακής(19/07) στην Νέα Υόρκη. Ωστόσο ένα περίεργο περιστατικό, έχει «ρίξει» το διαδίκτυο και έχει τραβήξει την προσοχή του ποδοσφαιρικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα βίντεο από την κλήρωση της διοργάνωσης, αποτυπώνει την αλλαγή ομίλου της Αργεντινής, γεγονός που έχει δημιουργήσει σάλο αντιδράσεων. Ωστόσο υπάρχει εξήγηση για όλο αυτό. Αναλυτικότερα η «αλμπισελέστε» αρχικά είχε κληρωθεί στον 9ο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου αλλά εν τέλη κατέληξε να βρίσκεται στον 10ο. Ο Ρίο Φέρντιναντ ανέλυσε έναν κανονισμό της FIFA, που δεν επιτρέπει στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της κατάταξης να συναντηθούν πριν από τα ημιτελικά.

Έτσι οι Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία και Γαλλία δεν θα μπορούσαν να βρεθούν στον ίδιο όμιλο, και με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το μυστήριο και ο συγκεκριμένος κανονισμός διέψευσε τις φημολογίες για ευνοϊκή μεταχείριση της Αργεντινής.