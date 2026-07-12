Αργεντινή - Ελβετία: Αυτός είναι ο λόγος για την αποβολή του Εμπολό

Αργεντινή και Ελβετία κοντραρίστηκαν για να βρεθούν στα ημιτελικά του Μουντιάλ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρόκριση με 3-1. Ωστόσο η αποβολή του Εμπολό ήταν αυτή που «τράβηξε» τα βλέμματα πάνω της.

Πιο αναλυτικά στο 72ο λεπτό, ο Πορτογάλος διαιτητής, Πινιέρο, υπέδειξε φάουλ εις βάρος της Αργεντινής και κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Όμως ο Πορτογάλος κλήθηκε μέσω VAR να επανεξετάσει την φάση και εν τέλη απέβαλε τον Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς όπως φαίνεται ο Ελβετός επιθετικός έκανε «θέατρο» για να εκμαιεύσει το φάουλ.

Ο κανονισμός που εξηγεί την αποβολή του Εμπολό

Ο Πινιέρο, δίνοντας την λανθασμένη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Αργεντινής, τον Παρέδες ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που του δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσει την φάση και στην προκειμένη περίπτωση, να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή της Ελβετίας.

Όπως αναφέρει ο νέος κανονισμός:

«Εάν το παιχνίδι ξαναρχίσει μετά τη διακοπή του, ο διαιτητής μπορεί να διενεργήσει μόνο μια επανεξέταση και να επιβάλει την αντίστοιχη πειθαρχική κύρωση, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτότητας ή για πιθανό αδίκημα που οδηγεί σε αποβολή που σχετίζεται με βίαιη συμπεριφορά ή για φτύσιμο, δάγκωμα ή συμπεριφορά με εξαιρετικά προσβλητικό, προσβλητικό ή ταπεινωτικό τρόπο».

Έτσι ο πορτογάλος διαιτητής, εφόσον αποφάσισε να κάνει χρήση του συγκεκριμένου κανονισμού, ήταν υποχρεωμένος να αποβάλλει τον Εμπολό.