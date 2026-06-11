Αργυρός - Νίκα: Το εξιτήριο από το μαιευτήριο με τη Μιράντα και τα υπονοούμενα για τρίτο παιδί

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Αλεξάνδρα Νίκα και η κόρη τους Μιράντα πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο όπου ήρθε στον κόσμο η μικρή τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ευτυχισμένοι αποκάλυψαν πως αν ο Θεός θέλει να έρθει στον κόσμο και ένα τρίτο παιδί δεν θα έλεγαν όχι! «Πήγαν όλα πολύ ομαλά, είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία…

φωτογραφία NDP

Είμαι ευγνώμων σε όλη την ομάδα του μαιευτηρίου και στον γιατρό μας που είναι και εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από γιατρός και στον Κωνσταντίνο που ήταν δίπλα μου… Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο για μένα, ήθελα πάντα να γίνω μανούλα και με κάνει τόσο ευτυχισμένη που είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι μας δώσει ο Θεός.

Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε πολύ. Με το που γεννήσαμε την πήρε βιντεοκλήση μέσα από τον τοκετό και έκλαιγε», είπε η Αλεξάνδρα Νίκα.

φωτογραφία NDP

«Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δε γινόταν να το χάσω αυτό», δήλωσε από τη μεριά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ζευγάρι αποχώρησε από το μαιευτήριο λέγοντας πως ακόμα προσπαθεί να καταλάβει σε ποιον μοιάζει η μικρή. Στο σπίτι τους περίμενε ο μικρός τους γιος, Βασίλης, που ξαφνικά βρίσκεται να είναι ο μεγάλος αδελφός της οικογένειας!