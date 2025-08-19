Αργύρης Πανταζάρας: Επιστροφή στη φύση - Φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση

Φέτος το καλοκαίρι ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση πήραν τα βουνά, κυριολεκτικά! Το ταξίδι ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο από το Πήλιο όπου συνάντησαν και τη φίλη τους, Ελένη Ψυχούλη που τους κάλεσε στο υπέροχο σπίτι της και τους έκανε ένα τραπέζι μούρλια! Τους έφτιαξε υπέροχες σαλάτες και έναν μουσακά να θες να πέσεις μέσα στο ταψί και να μην… βγαίνεις!

«Εκεί όπου ανήκεις»

Στη συνέχεια το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μεγάλες πεζοπορίες στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο φαράγγι του Βίκου. «Να επιστρέφεις εκεί όπου ανήκεις», έγραψε ο Πανταζάρας στο Instagram του και εκτός από υπέροχες φωτογραφίες μέσα στη φύση, μοιράστηκε μαζί μας και κάποια στοιχεία από τη συγκεκριμένη περιοχή «Το φαράγγι δημιουργήθηκε μετά από έντονες γεωλογικές ανακατατάξεις 150.000.000 χρόνια πριν! Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή που έχουν εντοπιστεί, χρονολογήθηκαν στο 40.000 π.Χ.». Μαζί τους πήραν και τη φανταστική γάτα τους, τη Μπλου, στην πρώτη της εκδρομή!

φωτογραφία Instagram

Πρωτόπλαστοι

Τώρα πάλι το ζευγάρι επέστρεψε στο Πήλιο με τις υπέροχες παραλίες και αποφάσισε να το παίξουν κάπως σαν… Αδάμ και Εύα! Κάποια στιγμή που η Σίσσυ ήθελε να αλλάξει μαγιό, ο Αργύρης βρήκε την ευκαιρία να την απαθανατίσει με το κινητό του τηλέφωνο και μοιράστηκε μαζί μας αυτή την πολύ προσωπική στιγμή κρύβοντας -φυσικά- τα επίμαχα σημεία της γυναίκας του…