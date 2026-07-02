Αργολίδα: Μετέτρεψαν τη γέφυρα της Καζάρμας σε πάρκινγκ

Κίνδυνο για τη στατικότητα του αρχαιότερου διατηρημένου γεφυριού της Ευρώπης αποτελούν οι πρακτικές ασυνείδητων επισκεπτών στην Αργολίδα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδικού κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μυκηναϊκή γέφυρα της Καζάρμας, καταγγέλλοντας πως οδηγοί ανεβάζουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στο μνημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ άλλοι το μετατρέπουν σε υπαίθριο χώρο εστίασης αφήνοντας πίσω τους σωρούς από σκουπίδια.

Διαβάστε περισσότερα για την κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.