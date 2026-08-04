Αργολίδα: Βροχή τα πρόστιμα στην εστίαση – Τρεις «καμπάνες» 2.000 ευρώ

Τρία διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αργολίδα, έπειτα από ελέγχους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Οι πράξεις επιβολής προστίμου αφορούν ένα ξενοδοχείο – εστιατόριο και ένα εστιατόριο στην Αρχαία Επίδαυρο, καθώς και μία ψαροταβέρνα – εξοχικό κέντρο στην παραλία της Νέας Κίου.

Διαβάστε περισσότερα για τις παραβάσεις, που έχουν κοινό στοιχείο και στις τρεις περιπτώσεις την απουσία από τους τιμοκαταλόγους της υποχρεωτικής ένδειξης ότι συγκεκριμένα είδη που προσφέρονταν στους πελάτες ήταν κατεψυγμένα.