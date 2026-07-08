Άργος: Οι 13 κάλυκες, οι οπές στον τοίχο και το «κλειδί» των ερευνών για τις βολές της καταδίωξης

Τουλάχιστον 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα έχουν βρεθεί στο σημείο που κατέληξε η αιματηρή καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στην Αργολίδα, με τα ευρήματα να μπαίνουν για τα καλά στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος φαίνεται πως έχει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Η βαλλιστική εξέταση είναι αυτή που αναμένεται να δείξει αν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικοί ή αν επρόκειτο για ευθείες βολές. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί οπές από βολίδες στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο οποίο επιχείρησε να ανέβει ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η καταδίωξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκεσε περίπου 35 λεπτά. Οι αστυνομικοί πάντως υποστηρίζουν ότι σε σημεία όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να τον κάνουν να σταματήσει.

H στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία περιπολικών, μεταφέρει τον 20χρονο (από την αιματηρή καταδίωξη στην Αργολίδα) στο ΚΑΤ

Βίντεο: Γ. Κέμμος pic.twitter.com/MhGW3ZIvqQ — Flash.gr (@flashgrofficial) July 8, 2026

Να σημειωθεί, τέλος, πως όλα ξεκίνησαν περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλας Άργους. Κάποια στιγμή έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό ενός ΙΧ να σταματήσει, ωστόσο εκείνος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Τότε, επειδή εκτίμησαν ότι ίσως πρόκειται για ληστή ΑΤΜ, ξεκίνησε καταδίωξη με 3 υπηρεσιακά οχήματα, που κατέληξε στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ. Για το συμβάν έχουν συλληφθεί δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.