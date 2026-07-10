Άργος: «Αν ζήσει θα έχει τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες» λέει η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου

Σε εξαιρετικά κρίσιμη και «μη αναστρέψιμη κατάσταση» ακόμη και «αν ζήσει», νοσηλεύεται ο 20χρονος που δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς στο Άργος.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός είναι διασωληνωμένος και πως κάθε εικοσιτετράωρο που περνάει είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη ζωή του, ενώ υπογράμμισε το μη αναστρέψιμο της κατάστασής του. «Αν ζήσει, εννοείται πως δεν θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Θα ζήσει με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες γιατί είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η επεσήμανε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί άμεσα τόσο το Θριάσιο όσο και το ΚΑΤ προκειμένου να συλλέξει τα επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά και να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των σφαιρών που έχουν πλήξει το σώμα και το κρανίο του 20χρονου.

«Ένα ήσυχο παιδί με ελαφρά διανοητική αναπηρία – Υπάρχει παρελθόν αστυνομικής βίας»

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 20χρονος ήταν ένα πολύ ήσυχο και φιλικό παιδί με πολλούς φίλους στο Άργος, το οποίο όμως αντιμετώπιζε ελαφρά διανοητική αναπηρία. Παρά ταύτα, είχε περάσει επιτυχώς τις απαραίτητες εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης και μπορούσε να κυκλοφορεί αυτόνομα.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχε υπάρξει ξανά θύμα αστυνομικής βίας. Η κ. Σφέτσου ξεκαθάρισε μάλιστα μια παλαιότερη παρανόηση σχετικά με μια σιδερογροθιά που είχε αναφερθεί ότι βρέθηκε τότε στο όχημά του, εξηγώντας ότι επρόκειτο απλώς για ένα εργαλείο μαγειρικής, για το οποίο όμως το παιδί κατέληξε να υποστεί αστυνομική βία. Η δικηγόρος εξήγησε πως η πρόσφατη καταδίωξη λειτούργησε ως πυροκροτητής για την ψυχολογία του νεαρού, αναβιώνοντας εκείνο το παλιό τραύμα. «Οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το τραυματικό παρελθόν τού δημιούργησαν αυτή την μη φυσιολογική για έναν κανονικό άνθρωπο αντίδραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχε κανένα όπλο»

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο 20χρονος είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο το οποίο πέταξε στην αρχή της καταδίωξης, η πλευρά της οικογένειας εμφανίζεται κατηγορηματική. Η κ. Σφέτσου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για το συγκεκριμένο αντικείμενο, μετέφερε όμως τη βεβαιότητα της μητέρας ότι το παιδί δεν οπλοφορούσε. Μάλιστα, σημείωσε ότι η μητέρα είναι αθλήτρια και πρωταθλήτρια στη σκοποβολή, γεγονός που σημαίνει ότι γνωρίζει άριστα τα σχετικά με τα όπλα και δεν υπάρχει περίπτωση να σφάλλει στην εκτίμησή της. «Δεν είχε όπλο το παιδί κανένα», υπογράμμισε η δικηγόρος, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο νεαρός είχαν οποιαδήποτε σχέση με οπλοκατοχή.

Τέλος, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να καθυστερήσουν και πως για την ώρα εστιάζουν στη μελέτη της δικογραφίας.