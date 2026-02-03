Άργος: Γαστρονομικό υπερθέαμα με τον Master Chef Πάνο Ιωαννίδη

Σε έναν γαστρονομικό προορισμό που τιμά την παράδοση και τα τοπικά προϊόντα μετατρέπεται το κέντρο του Άργους, καθώς ο Δήμος Άργους - Μυκηνών διοργανώνει την 3η Γιορτή Γκόγκας.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, ο πεζόδρομος του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Άργος αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο, γεύσεις και μουσικές, σε μια εκδήλωση που τείνει να γίνει θεσμός για την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη, που θα μαγειρέψει ζωντανά τις παραδοσιακές γκόγκες (το χειροποίητο ζυμαρικό που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Αρβανίτικης κουζίνας της περιοχής), δίνοντας τα δικά του μυστικά και αναδεικνύοντας τη γαστρονομική κληρονομιά του τόπου.