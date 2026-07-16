Άργος: Η κραυγή αγωνίας μιας γυναίκας στο φάσμα του αυτισμού

Τον φόβο και τον κοινωνικό ρατσισμό που βιώνει καθημερινά στο Άργος καταγγέλλει δημόσια η Βασιλική Κωστοπούλου, μια γυναίκα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον απόηχο του θανάσιμου τραυματισμού του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών, αλλά και των δηλώσεων που ακολούθησαν από την πλευρά του δημάρχου της πόλης, η ίδια αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις της νευροαποκλίνουσας καθημερινότητας.

Διαβάστε περισσότερα για την γυναίκα που περιγράφει την προσωπική της μάχη με την αγχώδη διαταραχή, τη ΔΕΠΥ και την υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και εξηγεί πως η δυσκολία διαχείρισης εξωτερικών ερεθισμάτων συχνά παρερμηνεύεται ως «ύποπτη» συμπεριφορά.