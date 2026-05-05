Άργος: Πώς γίνεται ο καθαρισμός κάδων τη νύχτα - Δείτε το βίντεο

Μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητα της καθαριότητας καταγράφει βίντεο που φέρνει στο φως τη δουλειά των εργαζομένων του Δήμου Άργους - Μυκηνών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεργεία καθαριότητας αναλαμβάνουν τον σχολαστικό καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας ειδικό πλυντήριο όχημα.

Στο βίντεο φαίνονται οι υπάλληλοι να επιχειρούν σε δρόμους της πόλης, πλένοντας και απολυμαίνοντας τους κάδους επιτόπου, στην άκρη του δρόμου. Η διαδικασία περιλαμβάνει ισχυρή εκτόξευση νερού και καθαριστικών, με στόχο την απομάκρυνση ρύπων, δυσάρεστων οσμών και μικροβίων.

