Άργος – Σελλής: «Θα τους σκότωνε αν έσκαγε από πίσω» – 3 τραυματίες

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου 2026, στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άργους - Τρίπολης. Η σφοδρή σύγκρουση ΙΧ επιβατικού με απορριμματοφόρο του Δήμου Άργους Μυκηνών έστειλε τρία άτομα στο νοσοκομείο, με τις δηλώσεις των υπευθύνων να καταδεικνύουν πως από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Σελλής, περιέγραψε με δραματικό τόνο τις συνθήκες του ατυχήματος, δίνοντας έμφαση στο σημείο της πρόσκρουσης. «Η σύγκρουση ήταν από το πλάι. Αν είχε σκάσει από πίσω, θα τους σκότωνε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σελλής.

Διαβάστε περισσότερα για τους υπαλλήλους που γλίτωσαν από βέβαιο θάνατο, καθώς το επιβατικό εμβόλισε το απορριμματοφόρο πλευρικά και όχι στο πίσω μέρος, όπου συνήθως βρίσκονται οι εργαζόμενοι κατά την αποκομιδή.