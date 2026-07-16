Άργος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Θοδωρή που πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς πριν μία εβδομάδα, είπαν σήμερα Πέμπτη (16/7) συγγενείς και φίλοι του νεαρού στο Άργος.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Orange Press Agency, η κηδεία τελέστηκε σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, η οποία βρίσκεται κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος και ακολουθεί το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο.

Βαθιά συντετριμμένη η μητέρα του 20χρονου, μαζί με συγγενείς που ταξίδεψαν από τη Ρωσία ειδικά για την κηδεία, αποχαιρέτισαν το παιδί τους.

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε με την ταφή του Θοδωρή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος - Μέρμπακα του Δήμου Ναυπλιέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα του νοσοκομείου διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από τα πυρά που δέχτηκε. Παρότι υποβλήθηκε άμεσα σε εξειδικευμένη νευροχειρουργική επέμβαση, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό οδηγήθηκαν στη φυλακή. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλας Άργους.

Το σημείο που έγινε το αιματηρό περιστατικό στο Άργος. Φωτό: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/INTIME

Κάποια στιγμή έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό ενός ΙΧ να σταματήσει, ωστόσο εκείνος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Τότε, επειδή, όπως λένε, εκτίμησαν ότι ίσως πρόκειται για ληστή ΑΤΜ, ξεκίνησε καταδίωξη με 3 υπηρεσιακά οχήματα, που κατέληξε στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ. Ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, σκαρφαλώνοντας σε έναν μαντρότοιχο. Εκείνη τη στιγμή, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ενώ ακολούθησε η σύλληψή τους.