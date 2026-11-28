Την ονομασία «Άργος» έλαβε η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων (α.α. 10/2026) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.
Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να θέτουν αρκετές περιοχές σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, εκδίδοντας προειδοποιήσεις κόκκινου και πορτοκαλί επιπέδου.
Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού ανά ημέρα
- Σήμερα Σάββατο (28-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Αύριο Κυριακή (29-11-2026)
α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Την Δευτέρα (30-11-2026)
α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).