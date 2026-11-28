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Την ονομασία «Άργος» έλαβε η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων (α.α. 10/2026) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να θέτουν αρκετές περιοχές σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, εκδίδοντας προειδοποιήσεις κόκκινου και πορτοκαλί επιπέδου.

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού ανά ημέρα