Αργοστόλι: Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη δραματική νύχτα- Πώς μετέφεραν και εγκατέλειψαν την 19χρονη

Ντοκουμέντα που προκαλούν σοκ έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Σε βίντεο που ήρθαν στην επιφάνεια και όπως έγινε γνωστό προέρχονται από κάμερες ασφαλείας του καταλύματος, διακρίνεται ένας εκ των κατηγορουμένων να μεταφέρει στα χέρια του τη νεαρή, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε λιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το υλικό, ο 26χρονος πρώην αθλητής της άρσης βαρών εμφανίζεται να την μεταφέρει έξω από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια να την οδηγεί προς την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου και την αφήνει. Σε άλλα στιγμιότυπα, η 19χρονη καταγράφεται να εισέρχεται στο κατάλυμα μαζί με τον 23χρονο φίλο της, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος του, έχοντας στην κατοχή του το κινητό της.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδίδει τον θάνατο της 19χρονης σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μοιραία νύχτα

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο σύντροφός της, η νεαρή είχε αρχικά αποχωρήσει μαζί του και στη συνέχεια βρέθηκε με τον 23χρονο φίλο της. Ο ίδιος περιέγραψε δραματικές στιγμές, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε αργότερα για την κατάσταση της κοπέλας.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες και στοιχεία της προανάκρισης, οι τρεις νεαροί φέρονται να μην παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προχώρησαν σε ενέργειες που σχετίζονται με την απόκρυψη στοιχείων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι έγινε καθαρισμός του δωματίου του ξενοδοχείου, προκειμένου να εξαφανιστούν ίχνη, ενώ το κινητό της 19χρονης φέρεται να απομακρύνθηκε από τον χώρο και να παραδόθηκε προσωρινά σε τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 23χρονος φέρεται να παρέμεινε για αρκετά λεπτά στο δωμάτιο πριν αποχωρήσει, ενώ στη συνέχεια απέστειλε μήνυμα σε φίλη της 19χρονης σχετικά με το πού βρισκόταν το κινητό της. Αρχικά αρνήθηκε την κατοχή του, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέδειξε αργότερα στις Αρχές το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι για τον 26χρονο - πάλαι ποτέ πρωταθλητή νέων στην άρση βαρών - και τον 22χρονο Αλβανό φίλο του, οι καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ που τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) έφτασαν στην πλατεία Αργοστολίου και εντόπισαν την 19χρονη Μυρτώ χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι οι δύο νεαροί και μετέπειτα συλληφθέντες προσπάθησαν να τους ξεγελάσουν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος και ο 22χρονος υποστήριξαν πως εντόπισαν τυχαία την κοπέλα πεσμένη στο συγκεκριμένο σημείο και κάλεσαν το ΕΚΑΒ καθώς αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά. Σε ερώτηση για το εάν τη γνωρίζουν, οι δύο νεαροί φέρονται να απάντησαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ ότι πρώτη φορά τη βλέπουν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα ίχνη της εμπλοκής τους.



Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η 19χρονη εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το κατάλυμα όπου είχε μεταβεί.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων, η υπόθεση έχει εισέλθει σε νέα ποινική φάση, με την κατηγορία να έχει αναβαθμιστεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολικά το βιντεοληπτικό υλικό, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή (17/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Τέλος, συγκλονίζει η μαρτυρία της νονάς της 19χρονης, η οποία αναφέρει πως η νεαρή θα κηδευτεί ντυμένη νύφη, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας.