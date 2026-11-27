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Το αντίο σε έναν από τους «τζέντλεμαν» του ελληνικού κινηματογράφου.
Ο Αργύρης Αγγέλου είπε το δικό του «αντίο» στη Μάγδα Τσαγγάνη μέσω Instagram ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από τότε που υποδυόταν τη μητέρα του στις επιτυχημένες «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη.
Οι δυο τους ήταν οικογένεια στη σειρά και κράτησαν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Στη λιτή του ανάρτηση στα social media ο Αγγέλου έγραψε απλώς: «Αντίο μαμά» από τον Ασημάκη, τον ρόλο που ερμήνευε στις «Σαββατογεννημένες».