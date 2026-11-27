Ο Αργύρης Αγγέλου είπε το δικό του «αντίο» στη Μάγδα Τσαγγάνη μέσω Instagram ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από τότε που υποδυόταν τη μητέρα του στις επιτυχημένες «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

πηγή: Instagram

Οι δυο τους ήταν οικογένεια στη σειρά και κράτησαν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Στη λιτή του ανάρτηση στα social media ο Αγγέλου έγραψε απλώς: «Αντίο μαμά» από τον Ασημάκη, τον ρόλο που ερμήνευε στις «Σαββατογεννημένες».