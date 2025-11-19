Αργύρης Ζήλος: «Τελειώσαμε; Ναι, τελειώσαμε» - Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος των μουσικοκριτικών

Ο Αργύρης Ζήλος, ο γνωστός μουσικοκριτικός, με μακρά πορεία σε έντυπα και ραδιόφωνα έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου σε ηλικία 73 χρόνων. Γεννημένος το 1952 έγινε γνωστός από τις στήλες του στον «Ήχο» και στο «Αθηνόραμα». Για περίπου 45 χρόνια ανέδειξε ό,τι νέο εμφανιζόταν στη μουσική και ασκούσε αυστηρή κριτική σε κάθε μορφή εμπορικής προχειρότητας, όσο δημοφιλής κι αν ήταν στο κοινό.

φωτογραφία mic.gr

«Και η ζωή συνεχίζεται»

Εδώ και πολλά χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και τη δημόσια παρουσία και ζούσε στον δικό του στενό κύκλο με αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Ζήλος είχε τιμήσει με την υπογραφή του το περιοδικό Mic από τα πρώτα και σε συνέντευξή του είχε μοιραστεί τις απόψεις του για τη μουσική σε όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της.

Μιλώντας στο εν λόγω περιοδικό είχε αναφερθεί στο εάν θεωρεί πως αφήνει πίσω του μια κληρονομιά και σχεδόν προφητικά είχε απαντήσει: «Δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Παρακαταθήκη που λένε και τέτοια; Όχι. Μόνο ίσως ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί ως γραφιάς και ως ακροατής με την ποπ μουσική πιο σοβαρά από ΤΟΠ 10 ή ότι παίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό ίσως μόνο.

Και πάντα θα υπάρχουν 4, 5, 10 μυαλά σε κάθε εποχή που ακούγοντας πράγματα από το παρελθόν τα αναμορφώνουν σε κάτι σημερινό, σε κάτι προσωπικό μεν αλλά με ευρύτερο ενδιαφέρον. Και η ζωή συνεχίζεται. Αλίμονο σε μας… Αυτό ήταν; Τελειώσαμε; Ναι, τελειώσαμε».