Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες ώρες με τη νεογέννητη κόρη τους - Τι λέει ο μπαμπάς και ο γυναικολόγος της

Το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντας Πατέρα, θα πάρει η νεογέννητη κόρη του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα που ήρθε στη ζωή τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ζυγίζει 2.600 γραμμάρια. Ο Γιώργος Νίκας, ο μπαμπάς της Αλεξάνδρας και υπερήφανος παππούς έδωσε όλο το παρασκήνιο από τη γέννηση της εγγονής του και μοιράστηκε τα συναισθήματα χαράς που τον πλημμυρίζουν.

«Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 4 το απόγευμα ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα», είπε ο ευτυχισμένος παππούς στην εκπομπή «Το πρωινό»

Πλάι στην αγαπημένη του

Ο μαιευτήρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Στέφανος Χανδακάς, ήταν εκείνος που ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό και τη μαμά του μίλησε επίσης στην εκπομπή λέγοντας: «Το απόγευμα γέννησε. Μπήκε σε τοκετό τα μεσάνυχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το βάρος του μωρού είναι 2.600 γραμμάρια. Ήταν πολύ ομαλή η διαδικασία. Ήταν και οι δύο μαζί όλη την ώρα. Η Αλεξάνδρα ήταν πολύ καλή, πολύ δυνατή.

Τα κορίτσια κάθε φορά έχουν αγωνία, αλλά ήταν ο Κωνσταντίνος δίπλα της, όπως και την προηγούμενη φορά, σε όλη τη διάρκεια, οπότε όλο αυτό έγινε πολύ πιο ομαλό και πιο εύκολο γι’ αυτήν. Ο Κωνσταντίνος ήταν μαζί της στον τοκετό. Πολλές φορές οι μπαμπάδες χρειάζονται και λίγο βοήθεια, να υποστηριχθούν εκείνη τη στιγμή, αλλά ο Κωνσταντίνος και στο πρώτο, αλλά και στο δεύτερο παιδί ήταν μέσα και πήγε πολύ καλά».