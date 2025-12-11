Αργυρούπολη: Άγριoς ξυλοδαρμός ντελιβερά από ανήλικους - Παρήγγειλαν φαγητό και τον λήστεψαν

Σοκ προκαλεί η ληστεία και ο άγριος ξυλοδαρμός ενός διανομέα φαγητού από ομάδα 3 ανηλίκων στην Αργυρούπολη, οι οποίοι του έστησαν παγίδα παραγγέλνοντας φαγητό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, με τους 3 ανήλικους να παραγγέλνουν φαγητό μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας που προσφέρει υπηρεσίες παραγγελίας και διανομής φαγητού.

Όταν ο διανομέας μετέβη στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης, τον ανέμεναν οι δράστες, οι οποίοι, αφού του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, του αφαίρεσαν την παραγγελία και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, ενδεικτικό της θρασύτητας και της αγριότητας της επίθεσής τους, αποτελεί το γεγονός ότι συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμα και όσο βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Το ίδιο βράδυ συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ ένας 17χρονος στην Ηλιούπολη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο δράστες, 16 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα, γονείς των δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.