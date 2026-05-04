Αργυρούπολη: Η εισβολή βανδάλων στο 1ο Λύκειο φέρνει κάμερες ασφαλείας - Τα έσπασαν όλα

Θύμα μιας πρωτοφανούς επίθεσης βανδάλων έπεσε το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, προκαλώντας οργή και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Σήμερα το πρωί, 4 Μαΐου 2026, η σχολική κοινότητα βρέθηκε μπροστά σε ένα σκηνικό καταστροφής που αλλοιώνει πλήρως την εικόνα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Εικόνες χάους στους σχολικούς χώρους



Οι δράστες, δρώντας υπό την κάλυψη του σκότους, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Οι τοίχοι του σχολείου γέμισαν με προσβλητικά συνθήματα και χρώματα, ενώ έντονα είναι τα σημάδια βίας στις υποδομές. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, υπήρξε προσπάθεια διάρρηξης κλειδωμένης αίθουσας που οδήγησε σε σπασμένες πόρτες, ενώ οι δράστες άδειασαν πυροσβεστήρες στους διαδρόμους, καλύπτοντας τα πάντα με σκόνη.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και το κυλικείο του σχολείου, το οποίο παραβιάστηκε και λεηλατήθηκε, με τρόφιμα και εμπορεύματα να βρίσκονται διασκορπισμένα στο πάτωμα, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά.

Γιάννης Κωνσταντάτος: «Ο λογαριασμός πάει στους πολίτες»



Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, εμφανώς αγανακτισμένος από το περιστατικό, προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι πλέον ανεκτή.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις. Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας», τόνισε αρχικά ο κ. Κωνσταντάτος.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε την κρίση αξιών που υποκρύπτεται πίσω από τέτοιες ενέργειες: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα».

Στο «μικροσκόπιο» της αστυνομίας οι δράστες



Ο Δήμος κινήθηκε αστραπιαία, ενημερώνοντας το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου βρέθηκαν στο σημείο για την επίσημη καταγραφή των ζημιών. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπευθύνων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν αποτυπώματα και να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων χώρων.

Τέλος στην ασυδοσία με κάμερες περιμετρικά των σχολείων



Παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από μερίδα της αντιπολίτευσης, η διοίκηση του Δήμου εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών μονάδων. Όπως ανακοινώθηκε, θα τοποθετηθούν κάμερες περιμετρικά των σχολείων για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ώστε το 1ο Λύκειο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα, παρέχοντας ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον στους μαθητές του.