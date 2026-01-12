Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ένιωθα ορφανό σε ένα σπίτι γεμάτο λύπη, θυμό και μια σχεδόν νεκρή κατάσταση»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι δίχως αγάπη. «Με έλεγαν “παιδί - θαύμα” και ντρεπόμουν! Δεν ήθελα να διαφέρω. Ένιωθα ορφανό μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο λύπη, θυμό και μια σχεδόν νεκρή κατάσταση. Έχω διαταραχή άγχους και όλο αυτό ήταν ένα συνεχές σασπένς».

«Δεν ξύπνησα στα 53 και είπα ας κάνω παιδί»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και σε όλους όσοι είπαν “τι θέλει να γίνει μάνα στα 53 της”. «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, με ενοχλεί μόνο το πώς μπορεί να επηρεάσουν κάποια στιγμή τα παιδιά μου. Ήδη τους έχω πει ότι δεν μας αφορούν. Ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια. Δεν είπα “ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω”. Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που με έκαναν να νιώθω καλά για αυτή την επιλογή».

«Η συντροφικότητα με ενδιαφέρει»

Η Κωνσταντινίδη μίλησε επίσης και για την πρόκληση που είναι να κρατά τη μονογονεϊκή της οικογένεια. «Το γεγονός ότι είμαι μονογονέας με δυσκολεύει, αλλά δεν έχω μάθει αλλιώς. Παρόλο που μεγάλωσα σε μια οικογένεια, δεν υπήρχε πραγματική συνεργασία. Δεν γνώρισα τη συντροφικότητα. Οι επιλογές μου δεν ήταν λάθη, ήταν επακόλουθα όσων είχα ζήσει σαν παιδί. Η συντροφικότητα με ενδιαφέρει 100%. Γι’ αυτό και θέλω έναν άντρα για εμένα».